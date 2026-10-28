/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குத்துச்சண்டை போட்டி ஏ.வி.பி. மாணவி சிறப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், காந்தி நகர் ஏ.வி.பி. பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி தனுஜா, முதல்வர் கோப்பைக்கான குத்துச்சண்டை போட்டியில் மூன்றாம் இடம் பெற்று வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார். தனுஜாவை தாளாளர் கார்த்திகேயன், பொருளாளர் லதா, இயக்குனர் ஸ்ரேயா, ஒருங்கிணைப்பாளர் வித்யாரி ஸ்வான் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினர். மாணவி தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிகளை பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்க வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
மாணவி தனுஜாவுக்குப் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.