/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தடுப்புச்சுவரில் டூவீலர் மோதி சிறுவன் பரிதாப மரணம்
தடுப்புச்சுவரில் டூவீலர் மோதி சிறுவன் பரிதாப மரணம்
தடுப்புச்சுவரில் டூவீலர் மோதி சிறுவன் பரிதாப மரணம்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:39 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:21 PM
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ஊத்துக்குளி:ஊத்துக்குளி, காவுத்தம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கவின், 17.
செங்கப்பள்ளி அருகே டயர் கம்பெனியில் வேலை செய்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் இவர் தனது நண்பருடன் டூவீலரில் விஜயமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர். பல்லகவுண்டம்பாளையம் மேம்பாலத்தின் மீது சென்ற போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து தடுப்பு சுவரில் டூவீலர் மோதியது. அதில், டூவீலரின் பின்னால் அமர்ந்து வந்த கவின் மேம்பாலத்திலிருந்து கீழே சர்வீஸ் ரோட்டில் விழுந்து பரிதாபமாக இறந்தார். ஊத்துக்குளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.