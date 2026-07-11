சுமையாக மாறும் வணிக மின் இணைப்பு அரசு உதவியை எதிர்நோக்கும் தொழில்துறை
சுமையாக மாறும் வணிக மின் இணைப்பு அரசு உதவியை எதிர்நோக்கும் தொழில்துறை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:58 AM
திருப்பூர்:புலம்பெயர் தொழிலாளர் தங்குமிடத்துக்கு, தமிழக அரசு கொள்கை முடிவு செய்து, மின்கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டுமென, தொழில்துறையினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
புலம்பெயர்ந்து
வரும் வடமாநில தொழிலாளர், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் உட்பட
தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வசிக்கின்றனர்.
திருப்பூர்
பின்னலாடை நிறுவனங்களில் மட்டும், இரண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை
பார்க்கின்றனர். பெரும்பாலான பெண் தொழிலாளர், நிறுவனங்கள்
பொறுப்பில் விடுதிகளில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிலர்
மட்டுமே, வெளியே வாடகை வீட்டில் தங்கியுள்ளனர். நிறுவனம், சொந்தமாக
கட்டடம் கட்டியோ, வாடகை கட்டடத்திலோ, தொழிலாளர்களை தங்க
வைத்துள்ளது.
தொழிலாளர் தங்கும் விடுதிகளுக்கு, வணிக மின்
இணைப்பாக கணக்கிடுவதால், யூனிட்டுக்கு, 10.45 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த
வேண்டியுள்ளது. நிறுவன வளாகத்திலேயே உள்ள கட்டடங்களில்
தங்கினால், சில விதிமுறைகளை பின்பற்றி தொழிற்சாலை மின் இணைப்பாக
கருதி, யூனிட்டுக்கு, 8 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது.
தொழிலாளர்
தங்குமிட விடுதிக்கான மின்கட்டண செலவும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து
வருவதால், செலவை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு சுமை ஏற்படுவதாக
கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து திருப்பூர்
ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன்
கூறுகையில்,''தொழிலாளர்ளை, குடும்பத்துடன் தங்க வைத்துள்ள
கட்டடங்களுக்கு, வீட்டு இணைப்புக்கான கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்ய
வேண்டும்.
தொழிலாளர் விடுதி கட்டடத்துக்கு, வணிக மின்
இணைப்புக்கான கட்டணம் வசூலிக்காமல், தொழிற்சாலை மின் இணைப்பு
வசூலிக்க திட்டமிட வேண்டும்.
நாளுக்கு நாள் மின் கட்டண செலவு
அதிகரித்து வருகிறது. புலம்பெயர் தொழிலாளர் வருகை மென்மேலும்
அதிகரிக்கும் என்பதால், தமிழக அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்து, தகுந்த
கட்டண மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்,''
என்றனர்.