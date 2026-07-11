/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அரசு டெப்போ மேனேஜரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:59 AM
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காங்கேயம்:காங்கேயத்தில்
அரசு போக்குவரத்து டெப்போ மேனேஜரை கண்டித்து, தொழிலாளர் முன்னேற்ற
சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பழையகோட்டை ரோட்டில்
உள்ள டெப்போ முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு, போக்குவரத்து ஊழியர்
தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் தலைவர் ரங்கநாதன் தலைமை வகித்தார்.
பணியாளர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்காமல் மறுப்பது, பணியாளர்களை
விடுமுறையின்றி தொடர் பணியில் அமர்த்தி வேலை வாங்குவது, வழக்கமான
பஸ் ரூட் அல்லாது மாற்று ஊர்களுக்கு அனுப்புவது போன்ற புகார்களை
வலியுறுத்தி, காங்கேயம் கிளை மேலாளர் சுப்பிரமணியை கண்டித்து
கோஷமிட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் போக்குவரத்து ஊழியர் தொழிலாளர் சங்கத்தை சேர்ந்த ஊழியர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.