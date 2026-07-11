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சந்தைகளில் கூடுதல் சுங்கம் வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
சந்தைகளில் கூடுதல் சுங்கம் வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:01 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ., பெலிக்ஸ் ராஜா தலைமையில், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.
இதில் விவசாய சங்க நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
இதில்
உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் முத்துரத்தினம்
பேசியதாவது: தாராபுரம் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட மூலனுார், கன்னிவாடி,
குண்டடம் பகுதி வாரச்சந்தைகளில், சுங்க வரி கட்டணம் குறித்த
அறிவிப்பு பலகை இல்லை.
இதனால் விவசாயிகளிடம் அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரர் வசூலிக்கின்றனர்.
முறைகேடுகளை
களைய வாரச்சந்தைகளில், சுங்க வரி கட்டண அறிவிப்பு பலகை வைக்க
வேண்டும் என்றார். இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆர்.டி.ஓ.,
தெரிவித்தார்