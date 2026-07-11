உரக்கடைகளில் வேளாண் அதிகாரிகள்... அதிரடி ஆய்வு!அங்கீகாரமின்றி விற்ற கடைகளுக்கு தடை
உரக்கடைகளில் வேளாண் அதிகாரிகள்... அதிரடி ஆய்வு!அங்கீகாரமின்றி விற்ற கடைகளுக்கு தடை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:29 AM
திருப்பூர்: 'திருப்பூரில் உரத்தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது' என்ற விவசாயிகளின் புகார் அடிப்படையில், 'தினமலர்' நாளிதழில் வெளியான செய்தி எதிரொலியாக, முறையான அனுமதியின்றி உரம் விற்பனை செய்த, ஐந்து கடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் டி.ஏ.பி., உரத்துக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக, நேற்று முன்தினம் 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக, மாவட்ட வேளாண் துறை இணை இயக்குனர் ஆதிசாமி உத்தரவில், வேளாண் துறை அலுவலர்கள் அவிநாசி, வெள்ளகோவில் மற்றும் திருப்பூர் சுற்றுவட்டார உரக்கடைகளில் அதிரடி சோதனையில் இறங்கினர்.
'படிவம் ஓ' இல்லைஇந்த ஆய்வின் போது, டி.ஏ.பி., யூரியா போன்ற மானிய உரங்களின் இருப்பு விபரம் மற்றும் விற்பனை விலை ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட்டன. பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் ரசாயன உரங்களை விற்பனை செய்யும் வணிகர்கள், அதற்கான முறையான உரிமம் வைத்திருந்தாலும், குறிப்பிட்ட ரசாயனங்களை விற்பனை செய்வதற்கு தரக்கட்டுப்பாட்டுத் துறையிடம் அங்கீகார அனுமதி நாடும் 'படிவம் ஓ' பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது விதி. இந்த அனுமதி பெறாமல் ரசாயன உரங்களை விற்பனை செய்த, 5 கடைகளின் உரம் விற்பனைக்கு, 15 நாட்கள் தடை விதித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
உரிமம் ரத்தாகும்!
''அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையை விட கூடுதல் விலைக்கு உரங்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது என, தனியார் உர விற்பனையாளர்களுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர். உரத்தட்டுப்பாட்டை சாக்காக வைத்து உரங்களை அதிக விலைக்கு விற்றாலோ, அல்லது தேவையின்றி மாற்று உரங்களை (இணைப்பு உரங்கள்) கட்டாயப்படுத்தி விவசாயிகளிடம் திணித்தாலோ, சம்பந்தப்பட்ட உரக்கடையின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.