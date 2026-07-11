ஏரிக்கு பி.ஏ.பி. நீர் திறப்பால் அதிர்ச்சி கலெக்டர் ஆபீசை விவசாயிகள் முற்றுகை
ஏரிக்கு பி.ஏ.பி. நீர் திறப்பால் அதிர்ச்சி கலெக்டர் ஆபீசை விவசாயிகள் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:30 AM
திருப்பூர்: பி.ஏ.பி., முதலாம் மண்டலத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பூசாரி நாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்கலாம் என அரசாணை வெளியானது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பி.ஏ.பி., விவசாயிகள், பொள்ளாச்சியிலுள்ள பி.ஏ.பி., கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவலகத்தை நேற்று முன்தினம் முற்றுகையிட்டனர். ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படாது என்று அதிகாரிகள் உறுதி அளித்திருந்தனர்.
இருப்பினும், பூசாரி நாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால், அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயிகள், 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் நேற்று, திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். திருமூர்த்தி நீர்த்தேக்க திட்டக்குழு தலைவர் பரமசிவம் தலைமையிலான விவசாயிகள், கலெக்டரை சந்தித்தனர்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கையை கேட்டறிந்த கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே முதல் மண்டலத்துக்கு, 16ம் தேதி வரை தண்ணீர் வழங்கப்பட வேண்டும். அதுவரை, ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்க கூடாதென வலியுறுத்தினர். அதன்படி, பூசாரி நாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பதை நிறுத்துமாறு உத்தரவிட்டார்.
திட்டக்குழு தலைவர் பரமசிவம் கூறுகையில்,'' பூசாரி நாயக்கன் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்கும் அசாரணை, சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்று, உரிய ஆவணங்களுடன் கலெக்டரிடம் முறையிட்டோம். இனிமேல், திட்டக்குழு ஆலோசனையை பெறாமல், அரசாணைக்கு பரிந்துரைக்க கூடாதென, கலெக்டர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். வரும், 16ம் தேதி வரை, முதல் மண்டல பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட வேண்டும்.
அதன்பின், ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்க புதிய அரசாணை பெறலாம், என்றார், விவசாயிகளும் ஒப்புக்கொண்டனர். உடனடியாக, ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பதை நிறுத்துமாறு, கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளது நிம்மதியாக இருக்கிறது,'' என்றார்.