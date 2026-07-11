மக்கள் தொகையும்... மாறும் இயற்கையும்! இன்றைய விழிப்புணர்வே நாளைய நிம்மதி
மக்கள் தொகையும்... மாறும் இயற்கையும்! இன்றைய விழிப்புணர்வே நாளைய நிம்மதி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:33 AM
- நமது நிருபர் -:
ஆண்டு தோறும், ஜூலை 11, உலக மக்கள் தொகை தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 'இன்றைய மற்றும் எதிர்கால இளைஞர்களின் நம்பிக்கைகளையும் எண்ணங்களையும் நனவாக்குதல்,' என்பதே இந்த ஆண்டிற்கான ஐ.நா.வின் அதிகாரப்பூர்வ கருப்பொருள்.
மக்கள் தொகை பெருகப் பெருக உணவு, நீர், இருப்பிடம், ஆற்றல் தேவைகளும் எகிறுகின்றன. விளைவு... காடுகள் அழிப்பு, நிலத்தடி நீர் சுரண்டல், வாகன -தொழிற்சாலைப் புகையால் வளிமண்டல பாதிப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன.
'இதுபோன்ற இடர்பாடுகளால் புவி வெப்பமடைந்து, மனிதகுலத்தின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது' என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.
இளைஞர்களின் எதிர்காலக் கனவுகளுக்கு சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது 'காலநிலை மாற்றம்'. இந்த அச்சுறுத்தலில் இருந்து பூமியைக் காக்க, அடுத்த தலைமுறையை தயார்படுத்தும் பொறுப்பு ஆசிரியர்களின் கையில் உள்ளது.
இதனை அடிப்படையாக கொண்டு, தமிழக அரசின் காலநிலை மாற்றத் துறை, திருப்பூர் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் 'வெற்றி' அமைப்பு இணைந்து, பள்ளிகளின் சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக செயல்படும் ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்புப் பயிற்சிப் பட்டறையை சமீபத்தில் நடத்தின. இயற்கை எதிர்கொள்ளும் இன்னல், அதற்கான தீர்வுகளை யதார்த்தமாகவிளக்கினார்.
மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய திருப்பூர் வடக்கு உதவி செயற்பொறியாளர் மதன கீர்த்தி. இது குறித்து அவர் பேசியதாவது:
இயற்கை, நமக்கு மூன்று முக்கிய பாதுகாப்பு வளையங்களை வழங்கியுள்ளது. முதலாவது, அடர்ந்த காடுகள். இவை ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்வதுடன் கார்பன் உமிழ்வையும் பெருமளவில் உறிஞ்சுகின்றன.
வளிமண்டலத்தில் வெளியாகும், 300 பிபிஎம். கார்பன் உமிழ்வில், சுமார், 128 பிபிஎம் அளவை அடர்ந்த காடுகளே உறிஞ்சிக் கொள்வதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.
இரண்டாவதாக, சதுப்பு நிலக்காடுகள். வெள்ளப்பெருக்கின் தீவிரத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நிலப்பகுதியைப் பாதுகாக்கின்றன. மூன்றாவதாக, அலையாத்திக் காடுகள்; இவை கடல் சீற்றம் மற்றும் புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்களைத் தடுத்து, கடலோரப் பகுதிகளை அரண் போல் காக்கின்றன.
முப்பரிமாண நெருக்கடி
நாம், பருவநிலை மாற்றம், பல்லுயிர் இழப்பு, மாசுபாடு மற்றும் கழிவு மேலாண்மை ஆகிய மூன்று முக்கிய நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய இந்த மூன்று சவால்களையும், தனித்தனியாகக் கட்டுப்படுத்த முயன்றால், மற்றொரு மோசமான பாதிப்பு ஏற்படும்.
இவற்றை ஒருசேர கையாள வேண்டும்.பொதுமக்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால் நெகிழிப் பைகளின் பயன்பாடு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. எதிர்கால சந்ததியினரைக் காக்க பொதுமக்கள் அனைவரும் நெகிழிப் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
சுற்றுச்சூழலை மீண்டும் சமநிலைக்குக் கொண்டு வர, இழந்த காடுகளை மீண்டும் உருவாக்குவது, அழிந்து வரும் நீர்நிலைகளை மீட்டெடுத்து ஈரநிலங்களைப் பாதுகாப்பது ஆகிய இருபெரும் வழிகள், சுற்றுச்சூழலை மீட்டெடுக்க உதவும்.
இக்காலகட்டத்தில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவரிடையே இதுகுறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது அவசியம். வெறும் விழிப்புணர்வை மட்டும் ஏற்படுத்தாமல், அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டு சேர்க்கும் உந்து சக்தியாக தன்னார்வலர்களும், ஆசிரியர்களும் மாற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினர்.
25 சதவீதம் 'பசுமை வளையம்':
திருப்பூரில் மாசுகட்டுப்பாடு வாரியத்தின் பதிவு பெற்ற, 3,800க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களும், வாரிய வரம்பிற்குள் வராத தொழிற்சாலைகளும் இயங்கி வருகின்றன. இத்தகைய தீவிர தொழில்மயமாக்கலால் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடும், அதன் பக்கவிளைவுகளும் அதிகரித்துள்ளன. இதற்குத் தீர்வாக, நகர்ப்புறங்களில் பசுமை வளையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரும் புகை மற்றும் சத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த, அவற்றின் வளாகப் பகுதிகளில், 25 சதவீத பரப்பளவில் 'பசுமை வளையங்கள்' அதாவது, மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் விதி.
- மதன கீர்த்தி: உதவி செயற்பொறியாளர்.: