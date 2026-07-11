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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ 'பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளராக உயர வழிகாட்டுவோம்' மாணவ, மாணவியரை ஊக்குவிக்கும் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம்

﻿ 'பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளராக உயர வழிகாட்டுவோம்' மாணவ, மாணவியரை ஊக்குவிக்கும் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம்

﻿ 'பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளராக உயர வழிகாட்டுவோம்' மாணவ, மாணவியரை ஊக்குவிக்கும் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:36 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:36 AM

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திருப்பூர்: ''புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளராக உருவாக, தேவையான வழிகாட்டுதலை வழங்குவோம்,'' என, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க கவுரவ தலைவர் சக்திவேல் பேசினார்.

திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில், பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற, பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவ, மாணவியருக்கு, ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தில் நேற்று நடந்தது.

இணை செயலாளர் குமார்துரைசாமி அறிமுக உரையாற்றினார்; பொதுசெயலாளர் திருக்குமரன் வரவேற்றார். துணை தலைவர் ராஜ்குமார், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள், இணை செயலாளர் ஆனந்த் முன்னிலை வகித்தனர். கவுரவ தலைவர் சக்திவேல், தலைவர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர், மாணவ, மாணவியரை பாராட்டி, நினைவு பரிசு மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கினர்.

மொத்தம், 154 மாணவ, மாணவியருக்கு, 3.93 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. சிறப்பாக கல்வி சேவையாற்றிய, 31 பள்ளிகளுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது.

ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க கவுரவ தலைவர் சக்திவேல் பேசுகையில், ''திருப்பூரை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர், கல்வியில் சாதனை படைத்து, தொழில் முனைவோராகவும், ஏற்றுமதியாளராகவும் உயர வேண்டும்; அதற்கு தேவையான அனைத்து வழிகாட்டுதலையும், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் வழங்கும்,'' என்றார்.

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் பேசுகையில், ''பின்னலாடை தொழிலில், பொருளாதார வளர்ச்சியுடன், சமூக பொறுப்பும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். கே.எம். நிட்வேர் நிறுவனம், பள்ளியை தத்தெடுத்து சேவையாற்றி வருகிறது.

மாணவர்கள், உயர்கல்வி கற்று, தொழில் முனைவோராக உருவெடுத்து, சமூக வளர்ச்சிக்கும், நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கும் பங்காற்ற வேண்டும்,'' என்றார்.

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