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﻿ 'சிசிடிவி' கேமரா மறைப்பு பெண் போலீஸ் இடமாற்றம்

﻿ 'சிசிடிவி' கேமரா மறைப்பு பெண் போலீஸ் இடமாற்றம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:11 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:11 AM

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- நமது நிருபர் -:

துணை தேர்வு வினாத்தாள் 'ஸ்ட்ராங் ரூம்' பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் போலீஸ், 'சிசிடிவி' கேமராவை காகிதம் வைத்து மறைத்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பெயரில், அவர் வேறு சப்-டிவிஷனுக்கு இடமாற்றம் செய்து எஸ்.பி. உத்தரவிட்டார்.

தாராபுரம் கல்வி மாவட்டத்துக்கான பத்தாம் மற்றும் பிளஸ் 2 துணை தேர்வு வினாத்தாள்கள், ஆர்.எஸ்.பி. நகரில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி 'ஸ்ட்ராங் ரூமில்' பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

பள்ளியில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த தாராபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனை சேர்ந்த பெண் போலீஸ் ஒருவர், 'சிசிடிவி' கேமராவை காகிதத்தால் மறைத்துள்ளார்.

அடுத்த நாள் இந்த விவகாரம் குறித்து கல்விதுறையினருக்கு தெரிய வந்து, போலீஸ் உயரதிகாரிகளிடம் தெரியப்படுத்தினர். கடந்த ஒரு வாரமாக எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்தனர். இதுதொடர்பாக, திருப்பூர் எஸ்.பி. உத்தரவின் பேரில், விசாரணை நடந்து வந்தது. இந்நிலையில், மாவட்டம் முழுதும், எஸ்.எஸ்.ஐ. முதல் போலீசார் வரை என, 41 பேரை திருப்பூர் எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங் இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

அதில், பாதுகாப்பு பணியில் 'சிசிடிவி' கேமராவை மறைத்ததாக எழுந்த புகாரில் சிக்கிய அந்த பெண் போலீசார் பெயரும் இடம் பெற்றிருந்தது. அவரை தாராபுரத்தில் இருந்து, அவிநாசி சப்-டிவிஷனுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், முதல் கட்ட நடவடிக்கையாக, இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட பெண் போலீசாரிடம் தொடர்ந்து விளக்கம் பெறப்பட்டு விசாரணை நடத்தி, அதன் பின்னர் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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