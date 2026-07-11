﻿ பூங்காவை பராமரிக்கணும்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM
உடுமலை: அமராவதி அணையில் உள்ள பூங்கா பராமரிக்கப்படாததால், சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றமடைந்து வருகின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பகுதியில், திருமூர்த்தி அணை, அமராவதி அணை, மறையூர் போன்ற சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. இவற்றிக்கு பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து, தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வருகை தருகின்றனர்.
இதில், உடுமலை அருகே அமராவதி அணையில், பூங்கா செயல்பட்டு வருகிறது. அங்குள்ள பூங்காவில் பராமரிக்கப்படாததால் பொலிவிழந்து காணப்படுகிறது.
விளையாட்டு உபகரணங்களான ஊஞ்சல், சறுக்குகள் சேதமடைந்து காணப்படுகின்றன. இதனால், அங்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றமடைகின்றனர்.
இதை சீரமைத்து புதுப்பிக்க பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணியரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.