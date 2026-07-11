﻿ குளத்திற்கு நீர் திறப்பதில் குழப்பம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM
உடுமலை: உடுமலை அருகே, ஆலாம்பாளையம் குளத்திற்கு நேற்று முன்தினம் நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று நிறுத்தப்பட்டது.
உடுமலை அருகே ஆலாம்பாளையத்தில், 76 ஏக்கர் பரப்பில், அமைந்துள்ள பூசாரிநாயக்கன் ஏரி வாயிலாக, சுற்றுப்புறத்திலுள்ள குறிச்சிக்கோட்டை, மடத்துார், குரல்குட்டை, மலையாண்டிபட்டணம், மருள்பட்டி, உரல்பட்டி என பல்வேறு கிராமங்களுக்கு, நிலத்தடி நீர் மட்ட ஆதாரமாகவும், குடிநீர் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும் உள்ளது.
விவசாயிகள் கோரிக்கை அடிப்படையில், இக்குளத்திற்கு, கடந்த, 9ம் தேதி முதல், வரும் 11ம் தேதி வரை, திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, 20 மில்லியன் கனஅடி நீர், பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நடைகளின் குடிநீர் தேவைக்காக பூசாரிநாயக்கன் ஏரிக்கு நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
ஆனால், அதிகாரிகள் நீர் திறக்காததால், அதிருப்தியடைந்த விவசாயிகள் நேற்று முன்தினம், உடுமலை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். இதனையடுத்து, மாலை, 6:00 மணிக்கு நீர் திறக்கப்பட்டு, நேற்று மதியம் வரை நீர் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், விவசாயிகள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.