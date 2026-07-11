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﻿ நிழற்கூரை இல்லை பயணியர் தவிப்பு

﻿ நிழற்கூரை இல்லை பயணியர் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:12 AM

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உடுமலை: உடுமலை தளி ரோட்டில், நுாலகம், குட்டைத்திடல், நகராட்சி அலுவலகம், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த ரோடு வழியாக, திருமூர்த்தி அணை, அமராவதி அணை, சின்னார், மூணார் மற்றும் கிராமங்களுக்கு பஸ்கள், சுற்றுலா வாகனங்கள் செல்கின்றன.

இந்த ரோட்டில், பிரதான பஸ் நிறுத்தமாக யூனியன் ஆபீஸ் ஸ்டாப் உள்ளது. இங்கு நிழற்கூரை இல்லாததால், பயணியர் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, இங்கு நிழற்கூரை அமைக்க நகராட்சியினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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