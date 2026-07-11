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ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையத்தில் குடிநீர் இல்லை
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையத்தில் குடிநீர் இல்லை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:13 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் டிக்கெட் முன்பதிவு மையத்தில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவி இரண்டு வாரங்களாக பழுதாகி செயல்படாமல் இருப்பதால், பயணிகள் அவதியடைந்துள்ளனர்.
தட்கல் உள்ளிட்ட டிக்கெட்டுகளை பெற அதிகாலை முதலே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் பயணிகளின் வசதிக்காக அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவி பயன்பாட்டில் இல்லாமல் காட்சிப் பொருளாக உள்ளது.
குறிப்பாக, வடமாநில தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட பயணிகள், டிக்கெட் பெற்ற பிறகு குடிநீர் கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைவதாக தெரிவித்துள்ளனர். பழுதடைந்த கருவியை உடனடியாக சீரமைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.