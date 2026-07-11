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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில் கோவில் நிலத்தில் வேலி அகற்றம் * மீண்டும் அமைக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

﻿ கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில் கோவில் நிலத்தில் வேலி அகற்றம் * மீண்டும் அமைக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

﻿ கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில் கோவில் நிலத்தில் வேலி அகற்றம் * மீண்டும் அமைக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:14 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:14 AM

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திருப்பூர்: கோவில் நிலத்தில் அறநிலையத்துறை அமைத்த வேலியை, எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் கலெக்டர் அகற்ற உத்தரவிட்டார். இது குறித்த வழக்கில், கலெக்டர் உத்தரவை ரத்து செய்தும், வேலியை அமைக்கவும் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பூர் மாநகராட்சி, பிச்சம்பாளையம் மாரியம்மன் கோவிலுக்குச் சொந்தமாக, குமரானந்தபுரத்தில், 2.75 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. அதனை அப்பகுதியினர் பொதுப்பாதையாக பயன்படுத்தி வந்தனர். அதனால், பராமரிப்பின்றியும், பாதுகாப்பின்றியும் உள்ளதாக அறநிலையத்துறைக்கு புகார் சென்றது. இதனால், கோவில் நிலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து, சிலர் அரசியல் ரீதியான அழுத்தம் கொடுத்ததில், வேலியை அகற்றுமாறு கலெக்டர் உத்தரவிட்டர். கடந்த மாதம், 8ம் தேதி ஆர்.டி.ஓ. தலைமையில் வேலி அகற்றப்பட்டது. இது குறித்து அறிந்த திருத்தொண்டர்கள் சபை அறங்காவலர் ராதாகிருஷ்ணன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்தார். நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன்னிலையில், இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கில் போடப்பட்ட கம்பி வேலியை அகற்ற கலெக்டர் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

வேலியை மீண்டும் பலப்படுத்த கோவில் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையின் போது, சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட்டால், கலெக்டர், போலீஸ் கமிஷனர், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விரும்பத்தகாத நிகழ்வு நடந்தால், அதற்கு அதிகாரிகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.

கோர்ட் உத்தரவை தொடர்ந்து, கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், அகற்றப்பட்ட கம்பி வேலியை மீண்டும் அமைத்து அது குறித்த விவரங்களை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

யார் அகற்றியது... யார் அமைப்பது? திருத்தொண்டர்கள் சபை அறங்காவலர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதாவது: அறநிலையத்துறை லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து அமைத்த கம்பி வேலியை, வருவாய் துறை உத்தரவின் பேரில், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் சேதப்படுத்தி அகற்றியுள்ளனர். தற்போது, அறநிலையத்துறை தணிக்கை ஆட்சேபனை என மீண்டும் வேலி அமைக்க செலவிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வேறு வழியின்றி, மாநகராட்சி 5 லட்சம் ரூபாய் செலவில் வேலி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. தனி நபர்களுக்கும் அறநிலையத்துறைக்கும் இடையே உள்ள பிரச்னைக்கு வருவாய் துறையின் உத்தரவை செயல்படுத்தச் சென்ற மாநகராட்சி நிர்வாகம் தண்டம் அழ வேண்டிய அவசியம் என்ன உள்ளது. இது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை என தெரியவில்லை. இருப்பினும், கோவில் நிலத்திற்கு வேலி அமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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