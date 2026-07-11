﻿ தண்ணீர் எடுக்க வேண்டாம் கிராம மக்கள் முறையீடு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:15 AM
திருப்பூர்: கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பதை தடுக்க வேண்டுமென, அம்மாபாளையம் பகுதி மக்கள் நேற்று கலெக்டரிடம் முறையிட்டனர்.
பல்லடம், அம்மாபாளையம் பகுதியில், ஆழ்துளை கிணறு அமைத்துள்ள விவசாயி ஒருவர், அங்கிருந்து, 6 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள சுக்கம்பாளையத்துக்கு, குழாய் பதித்து தண்ணீர் எடுத்துச்செல்கிறார்.
இதனால், அம்மாபாளையம் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கிணறுகளில் தண்ணீர் வற்றும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து கிராம பொதுமக்கள், கலெக்டரிடம் நேற்று அளித்த மனுவில், 'போலி ஆவணங்கள் மூலமாக கிணறு அமைக்க அனுமதி பெற்றுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதால், ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் எடுப்பதை தடுக்க வேண்டும்.
வீட்டுமனை பிரிவு என்பதை மறைத்து, அதிகாரிகள் உதவியுடன், விவசாய பூமி என்று ஆவணம் தயார் செய்துள்ளனர். எனவே, அனுமதியை ரத்து செய்வதுடன், கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பதை தடுக்க வேண்டும்,' என்று தெரிவித்துள்ளனர்.