﻿ கோவில் பணிக்கு இடையூறு தென்னை மரம் மறு நடவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:16 AM
பெருமாநல்லுார்: பெருமாநல்லுாரில் உள்ள கொண்டத்து காளியம்மன் கோவிலை உபயதாரர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பங்களிப்பின் வாயிலாக, திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
அதில், முதல் கட்டமான 66 அடி உயரத்தில், 43க்கு 23 அடி அகலம் உள்ள ஐந்து நிலை கொண்ட ராஜகோபுரம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
அதனை தொடர்ந்து, பக்தர்கள் பங்களிப்பில் கோவிலை சுற்றி வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில், 164 அடி நீளமும், மேற்கு கிழக்கு பகுதியில், 194 அடி நீளமும் கொண்ட சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது. சுற்றுச்சுவர் கட்டப்படும் இடத்தில், 20 ஆண்டு கால தென்னை மரம் இருந்தது.
அதனை வெட்டாமல், வேருடன் எடுத்து மறு நடவு செய்ய கோவில் நிர்வாகம் முடிவு செய்து. நேற்று காலை பொக்லைன் கொண்டு தென்னை மரத்தை சுற்றியுள்ள மண் எடுத்து, வேர் பாதிக்காத வகையில் மரத்தை பெயர்த்து எடுத்தனர்.
அதன்பின், கோவில் வளாகத்தில் காலியான ஒரு இடத்தில் தென்னை மறுநடவு செய்யப்பட்டது.