திருட்டு வழக்கில் கும்பலுக்கு 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை
திருட்டு வழக்கில் கும்பலுக்கு 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:17 AM
திருப்பூர்: பல்லடம் அருகே, விவசாய தோட்டத்தில் மூன்று பேரைக் கொன்ற கும்பலைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு மற்றொரு திருட்டு வழக்கில் ஐந்தாண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கடந்த 2024 நவ. மாதம், பல்லடம் அருகே சேமலைக் கவுண்டம்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு தோட்டத்து வீட்டில் வயதான தம்பதி மற்றும் அவர்கள் மகனை ஒரு கும்பல் கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்து, நகைகளை கொள்ளையடித்து தப்பியது. அதேபோல், 2025ல் சிவகிரி அருகே, ஒரு தோட்டத்து வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த ஒரு வயதான தம்பதியும் கொலை செய்யப்பட்டு அவர்கள் வீட்டில் கொள்ளை நடந்தது.
இவ்விரு கொலை, கொள்ளையில் தொடர்புடைய கும்பலை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அக்கும்பலைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தனர். அதில், இந்த இரு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களிலும், படியூர் அருகே, கடந்த 2018ம் ஆண்டில் ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திறந்து திருடியதும் தெரிந்தது. அந்த வீட்டில், ஏழே முக்கால் பவுன் தங்க நகை, 2.75 லட்சம் பணத்தை திருடியுள்ளனர். இது குறித்து காங்கயம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர்.
இந்த குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகள், கோர்ட்டில் விசாரணை நடக்கிறது. இந்நிலையில் படியூர் திருட்டு வழக்கு, திருப்பூர் முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் கோர்ட்டில் தனியாக விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது. வழக்கு விசாரணை நீதிபதி மோகனவள்ளி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில், படியூர் திருட்டு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஆச்சியப்பன், 48, ரமேஷ், 57 மற்றும் மாதேஸ்வரன், 57 ஆகிய மூன்று பேருக்கும் தலா ஐந்தாண்டு சிறைத்தண்டனை மற்றும் 2 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.