நொய்யல் ஆற்றங்கரை சாலையில் கனரக வாகனத்துக்கு தடை நீக்கப்படுமா?
நொய்யல் ஆற்றங்கரை சாலையில் கனரக வாகனத்துக்கு தடை நீக்கப்படுமா?
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:20 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நொய்யல் ஆற்றங்கரை அணைக்காடு பகுதியில், வணிக மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்வதற்கான தடை நீக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடமும் எழுந்துள்ளது.
கடந்த, 2022ம் ஆண்டில் இப்பகுதியில் உள்ள நொய்யல் ஆற்றங்கரைச் சாலை மிகவும் குறுகலாக, மேடு பள்ளங்கள் நிறைந்த மண் பாதையாக இருந்தது.
அப்போது, இந்த வழியே கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள் செல்வதால் ஆற்றங்கரை பலவீனமடைந்து சேதமடையும் எனக் கூறி, தனிநபர் ஒருவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் 'ரிட்' மனு தாக்கல் செய்தார்.மனுவை விசாரித்த கோர்ட், நொய்யல் ஆற்றங்கரையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், வணிக மற்றும் கனரக வாகனங்கள் நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் இரும்புத் தடுப்புகளை அமைக்க உத்தரவிட்டது.
அதன் அடிப்படையில் நீர்வள ஆதார அமைப்பினரால் வைக்கப்பட்ட இரும்புத் தடுப்புகள், தற்போதும் அங்கு நீடித்து வருகின்றன.
இதுகுறித்து, நீர்வளத்துறையினர் கூறியதாவது:கோர்ட் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட போது இருந்த சூழ்நிலை, தற்போது முற்றிலும் மாறியுள்ளது.
கடந்த, 2024ம் ஆண்டில், திருப்பூர் மாநகராட்சி சார்பில், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் பல கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த ஆற்றங்கரை சாலை முழுமையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, தார்சாலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், நதிக்கரையின் இருபுறமும் பலப்படுத்தப்பட்டு, பாதுகாப்பிற்காக கரையை ஒட்டி இரும்பு வேலியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.தற்போது சாலை முற்றிலும் புதுப்பிக்கப்பட்டு, வலுவாக இருக்கும் நிலையிலும் முந்தைய நீதிமன்ற உத்தரவு, தற்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது.
நதி உள்ள இடம் பொதுப்பணித்துறையின் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், இச்சாலை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பில் உள்ளது. மாநகராட்சி சார்பில் தான் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, இந்த விவகாரத்தில் மாநகராட்சி நிர்வாகமே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.