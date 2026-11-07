கால்நடைகளுக்கு காப்பீடு திட்டம் பயன்பெற வளர்ப்போருக்கு அழைப்பு
கால்நடைகளுக்கு காப்பீடு திட்டம் பயன்பெற வளர்ப்போருக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:55 PM
உடுமலை: கால்நடைத்துறைத்துறை சார்பில், அரசு மானியத்தில் கால்நடைகளுக்கு காப்பீடு செய்யப்படவுள்ளது.
தமிழக அரசு கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில், தேசிய கால்நடை இயக்கம் மற்றும் கால்நடை அபிவிருத்திக்கழகம் வாயிலாக, கால்நடை காப்பீட்டுத்திட்டம், அரசு மானியத்தில் கால்நடைகளுக்கு காப்பீடு செய்யப்படுகிறது.
நடப்பாண்டில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 236 கால்நடைகளுக்கு காப்பீடு செய்யப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒருமுறை ஈன்ற, இரண்டரை முதல், 8 வயதுடைய பசு, எருமைகளும், ஒன்று முதல், 3 வயதுடைய செம்மறியாடு, வெள்ளாடுகளுக்கும் காப்பீடு செய்யப்படும்.
ஒரு பயனாளிக்கு, ஒரு மாட்டுக்கு, அதிகபட்சமாக அதன் மதிப்பில், 125 சதவீதம் பிரீமியம் தொகையில் மானியமாக, ரூ.318.75- தொகையும், ஒரு பயனாளி அதிகபட்சமாக, 5 மாட்டு இனங்களுக்கு அல்லது, 50 ஆட்டு இனங்கள், இதில் ஏதாவது ஒரு இனத்திற்கு காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
ஒரு நபருக்கு, 5 பசு அல்லது எருமை; 50 செம்மறியாடு அல்லது வெள்ளாடு என ஒரு இனத்திற்கு காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். ஒரு மாட்டின் மதிப்பில், மானியத்துடன் அதிகபட்சமாக, ரூ.30 ஆயிரம் வரை காப்பீடு செய்யப்படும்.
கால்நடை மதிப்பீடு, ரூ. 30 ஆயிரம் மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள தொகைக்கு காப்பீடு செய்ய, மானியம் இல்லா பிரீமியத்தொகையை உரிமையாளரே செலுத்த வேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவதற்கு, தங்கள் பகுதியிலுள்ள கால்நடை மருந்தகத்தில், கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகலாம், என கால்நடைத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.