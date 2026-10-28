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ஊதிய மாற்றம் எதிர்நோக்கும் பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள்
ஊதிய மாற்றம் எதிர்நோக்கும் பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
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திருப்பூர்: பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான மூன்றாவது ஊதிய மாற்றத்தை அமல்படுத்த மக்களவையில் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என திருப்பூர் எம்.பி. சுப்பராயனிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
கோவை மாவட்ட பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்கள் எம்.பி. சுப்பராயனை சந்தித்து மனு அளித்தனர். அதில் மூன்றாவது ஊதிய மாற்றத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தனர். இது குறித்து மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தில் பேசுவதாக எம்.பி. உறுதியளித்தார்.
பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர் சங்க மூத்த தலைவர் பாபு ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் மாநில உதவி செயலாளர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.