தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ இழப்பீடு வழங்கவில்லை கோர்ட் உத்தரவால் பஸ் ஜப்தி

﻿ இழப்பீடு வழங்கவில்லை கோர்ட் உத்தரவால் பஸ் ஜப்தி

﻿ இழப்பீடு வழங்கவில்லை கோர்ட் உத்தரவால் பஸ் ஜப்தி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:22 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்பூர்: விபத்து வழக்கில் கோர்ட் உத்தரவிட்ட இழப்பீடு தொகையை வழங்காத அரசு பஸ் திருப்பூரில் நேற்று ஜப்தி செய்யப்பட்டது.

பல்லடம், துத்தாரிபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ரங்கசாமி, 42. அங்குள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் கூலி வேலை செய்து வந்தார்.

கடந்த, 2017ம் ஆண்டு அவர் மொபட்டில் சென்ற போது, திருப்பூர் - நாகர்கோவில் சென்ற அரசு பஸ் (டிஎன்.58.என்.3054) மோதியதில் உயிரிழந்தார்.

அவரது இறப்புக்கு இழப்பீடு கேட்டு, அவர் குடும்பத்தினர், வாகன விபத்து சிறப்பு கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்தனர். இதனை விசாரித்த நீதிபதி நாகராஜன், 19.60 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவின்படி அரசு போக்குவரத்து கழகம் இழப்பீட்டை வழங்காமல் இழுத்தடித்தது. இதனால், ரங்கசாமியின் மனைவி லட்சுமி,கோர்ட் உத்தரவை செயல்படுத்த கோரி மனு அளித்தார்.

அதன்பேரில், நீதிபதி சுந்தரம் அரசு பஸ்சை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டதால், கோர்ட் ஊழியர்கள் திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் அரசு பஸ்சை ஜப்தி செய்து, கோர்ட்டில் கொண்டு நிறுத்தினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us