பஸ்கள் மீண்டும் இயக்கம்: கிராம மக்கள் வரவேற்பு

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ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனையின் கீழ் இயங்கும் பி12, பி16, பி17 ஆகிய பஸ்கள் பல்வேறு கிராமங்கள் வழியாகச் செல்கின்றன. இவை இரவு நேரத்தில் செஞ்சேரிமலை அரசு பள்ளி வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டு, மறுநாள் காலை அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்தன. சமீபத்தில் இந்த நடைமுறை மாற்றப்பட்டதால், காலை நேரத்தில் பஸ் கிடைக்காமல் கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, கோவை கலெக்டர் மற்றும் போக்குவரத்துக் கழகத்திடம் பொதுமக்கள் மனு அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, மூன்று பஸ்களும் மீண்டும் பழையபடி இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள பொதுமக்கள், ‘6ம் எண் அரசு பஸ்சையும் வரப்பாளையம் அரசு பள்ளியில் இரவு நிறுத்தி, மறுநாள் காலை அங்கிருந்து இயக்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனால் வரப்பாளையம், கம்மாளப்பட்டி, வதம்பச்சேரி உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் பயன்பெறுவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.