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முக்கிய வழித்தடங்களில்... ﻿ பஸ்கள் நிறுத்தம் : பயணிகள் பெரும் தவிப்பு

முக்கிய வழித்தடங்களில்... ﻿ பஸ்கள் நிறுத்தம் : பயணிகள் பெரும் தவிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 05:03 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:03 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் மற்றும் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த டவுன் பஸ்கள் பலவும் நிறுத்தப்பட்டதால், மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பஸ்களே இயங்குவதால், பயணிகள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி அபாயகரமான முறையில் பயணம் செய்யும் சூழல் நிலவுகிறது.

பஸ் பயணிகள் நலச்சங்கத்தினர் கூறியதாவது:

முக்கிய வழித்தடங்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பஸ்கள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

அனுப்பர்பாளையம் - வீரபாண்டி (வழித்தடம் 1)

விஜயாபுரம் - அவிநாசி(1ஜி)

திருப்பூர் - சோமனுார் (5/7)

வஞ்சிபாளையம் - விஜயாபுரம்(25டி)

கணபதிபாளையம் - கணக்கம்பாளையம் (38)

காவிலிபாளையம் - கண்டியன்கோவில்(39/3பி)

திருப்பூரிலிருந்து: குன்னத்துார் (10), கூத்தம்பாளையம் (6ஏ), ஊத்துக்குளி (11), நம்பியூர் (26ஏ), பெருமாநல்லுார் (27), கணக்கம்பாளையம் (43), மலைப்பாளையம் (44, ஏ13, ஏ14) மற்றும் திருப்பூர் டூ திருப்பூர் (100) உள்ளிட்ட பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த பஸ் வழித்தடங்களில் உடனடியாக மீண்டும் பஸ் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, பஸ் பயணிகள் நலச்சங்கம் சார்பில் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமாவிடம் மனு அளித்துள்ளோம்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

பஸ் வரவில்லையா? புகார் கூறலாம்

தினசரி டவுன் பஸ்கள் இயக்கம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணிகள் எண்ணிக்கைக்கேற்ப, பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணிகளே இல்லாத நேரங்களில் ஓரிரு பஸ்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம். மற்ற வகையில் அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு டவுன் பஸ்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது. பஸ் வரவில்லையென்றால், உடனடியாக பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
- சேதுபதி, மண்டல மேலாளர்(வணிகம்), அரசுப் போக்குவரத்து கழகம்.



பஸ் இயக்கம் குளறுபடி
ஊரடங்கு காலத்தில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பல்வேறு அரசு பஸ்கள், நிலைமை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிய பிறகும் கூட முழுமையாக இயக்கப்படவில்லை. அன்றிலிருந்து இன்று வரை அரசு பஸ்களின் இயக்கம் கடும் குளறுபடியுடனேயே நீடித்து வருகிறது. பஸ் நடத்துனர் மற்றும் டிரைவர் பற்றாக்குறையே இந்தச் சீரற்ற இயக்கத்திற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. போதிய ஆட்கள் இல்லாததால், விழாக் காலங்களில் 'சிறப்பு பஸ்கள்' இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்படும் நேரங்களில், முக்கியமான வழக்கமான வழித்தடங்களில் கூட, பஸ்கள் திடீரென நிறுத்தப்படுகின்றன. மேலும், தினமும் ஷிப்ட் அடிப்படையில் இயக்கப்படும் பஸ்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றித் திடீர் திடீரென ரத்து செய்யப்படுகின்றன. அரசு பஸ்கள் சரியாக இயக்கப்படாததைப் பயன்படுத்தித் தனியார் பஸ்களில் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் கட்டணங்கள் குறித்துப் போக்குவரத்துத் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் வலுத்துள்ளது. குறிப்பாக, இரவு நேரங்கள் மற்றும் 'பீக் ஹவர்ஸ்' எனப்படும் நெரிசல் மிகுந்த காலை, மாலை வேளைகளில் போதிய அரசு பஸ்கள் வராததால், பணிக்குச் செல்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். வேறு வழியின்றி ஆட்டோ மற்றும் கால் டாக்ஸிகளை நாட வேண்டிய சூழல் ஏற்படுவதால், ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் தினசரி பயணச் செலவு எகிறி வருகிறது.



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