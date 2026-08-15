முக்கிய வழித்தடங்களில்... பஸ்கள் நிறுத்தம் : பயணிகள் பெரும் தவிப்பு
முக்கிய வழித்தடங்களில்... பஸ்கள் நிறுத்தம் : பயணிகள் பெரும் தவிப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:03 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர், அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் மற்றும் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த டவுன் பஸ்கள் பலவும் நிறுத்தப்பட்டதால், மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பஸ்களே இயங்குவதால், பயணிகள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி அபாயகரமான முறையில் பயணம் செய்யும் சூழல் நிலவுகிறது.
பஸ் பயணிகள் நலச்சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
முக்கிய வழித்தடங்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பஸ்கள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
அனுப்பர்பாளையம் - வீரபாண்டி (வழித்தடம் 1)
விஜயாபுரம் - அவிநாசி(1ஜி)
திருப்பூர் - சோமனுார் (5/7)
வஞ்சிபாளையம் - விஜயாபுரம்(25டி)
கணபதிபாளையம் - கணக்கம்பாளையம் (38)
காவிலிபாளையம் - கண்டியன்கோவில்(39/3பி)
திருப்பூரிலிருந்து: குன்னத்துார் (10), கூத்தம்பாளையம் (6ஏ), ஊத்துக்குளி (11), நம்பியூர் (26ஏ), பெருமாநல்லுார் (27), கணக்கம்பாளையம் (43), மலைப்பாளையம் (44, ஏ13, ஏ14) மற்றும் திருப்பூர் டூ திருப்பூர் (100) உள்ளிட்ட பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த பஸ் வழித்தடங்களில் உடனடியாக மீண்டும் பஸ் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, பஸ் பயணிகள் நலச்சங்கம் சார்பில் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமாவிடம் மனு அளித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.