ராசாத்தாள் குட்டை கரையில் புதர்கள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்து அபாயம்
ராசாத்தாள் குட்டை கரையில் புதர்கள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:40 PM
திருமுருகன்பூண்டி: திருமுருகன்பூண்டி அருகே ராசாத்தம்மன் குட்டை கரையோரம் சாலையை ஒட்டி வளர்ந்துள்ள புதர்களால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, புதர்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ராக்கியாபாளையம் செல்லும் வழியில், ராசாத்தம்மன் கோவில் அருகே மழைநீர் சேமிப்புக் குட்டை உள்ளது. இதன் கரையோரமாக பல நுாறு மீட்டர் துாரத்துக்கு களைச்செடிகள் வளர்ந்து, புதர்மண்டிக் காணப்படுகின்றன.
இந்தப் புதர்களில் இருந்து அவ்வப்போது பாம்புகள் உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகள் சாலையின் குறுக்கே வருகின்றன.
மேலும், புதர்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் நாய்கள் திடீரென சாலைக்கு ஓடி வருவதால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோரும், நடந்து செல்வோரும் விபத்தில் சிக்கி காயமடைகின்றனர்.
அம்மாபாளையம் முதல் தேவராயம்பாளையம் வரையிலான சாலையோரங்களிலும் செடிகள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளதால், எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரிவதில்லை.
குட்டையை மறைக்கும் வகையில் புதர்கள் வளர்ந்திருப்பதால், பெரிய வாகனங்களுக்கு வழிவிட ஒதுங்கும் சிறிய வாகனங்கள் குட்டைக்குள் விழும் அபாயமும் உள்ளது.
எனவே, வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் சாலையோரப் புதர்களை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.