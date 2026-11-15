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விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு நாளை மறுதினம் 'கேக்' வழங்கல்
விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு நாளை மறுதினம் 'கேக்' வழங்கல்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:04 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:45 PM
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திருப்பூர்: குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, கடந்த 13ம் தேதி கேக் வழங்கப்படாமல் விடுபட்ட 4,361 மாணவ, மாணவியருக்கு நாளை மறுதினம் (16ம் தேதி) வகுப்பாசிரியர்கள் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்காக சென்னையில் இருந்து 2.04 லட்சம் கேக்குகள் வரவழைக்கப்பட்டன. கடந்த 13ம் தேதி மாவட்டத்தில் உள்ள 1,404 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 1,90,124 மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கப்பட்டது.
அன்று பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், 4,361 பேர் விடுபட்டது தெரியவந்தது. இவர்களுக்கு நாளை(16ம் தேதி) காலை கேக் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.