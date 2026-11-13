மாணவர்களுக்கு ‘கேக்’ இன்று வழங்க ஏற்பாடு

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ADDED : நவ 12, 2026 07:32 PM
திருப்பூர்: குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 1,404 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இன்று மாணவ, மாணவியருக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதற்காக அனுப்பப்பட்ட கேக்குகளின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் நிர்மல்ராஜ் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
தாராபுரம், குண்டடம், பல்லடம், திருப்பூர் தெற்கு பகுதிகளில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் கேக்குகள் இருப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் வினியோகம் குறித்து அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சரவணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
இன்று காலை இறைவணக்கக் கூட்டத்துக்குப் பின், வகுப்பு வாரியாக மாணவ, மாணவியருக்கு கேக் வழங்கப்பட உள்ளது. முதல்வர் விஜய் படம் அச்சிடப்பட்ட குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டையும், பாடவேளை அட்டவணையும் வழங்கப்பட உள்ளது.