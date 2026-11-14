தெருநாய்கள் கடித்து குதறியதில் கன்றுக்குட்டி பரிதாப பலி
தெருநாய்கள் கடித்து குதறியதில் கன்றுக்குட்டி பரிதாப பலி
ADDED : நவ 14, 2026 05:48 PM
ஊத்துக்குளி: ஊத்துக்குளி, மொரட்டுபாளையம் கிராமம், மேற்கு தோட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி முருகசாமியின் தோட்டத்தில், இன்று (நவ.,14) காலை 6:00 மணியளவில் புகுந்த தெருநாய்கள், அங்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த 2 கன்றுக்குட்டிகளைக் கடித்துக் குதறின.
இதில், 7 மாதமே ஆன கிடாரி கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்தது. மற்றொரு கன்றுக்குட்டி பலத்த காயமடைந்தது.
விவசாயிகள் கூறுகையில், “ஆடுகளைக் கடித்த தெருநாய்கள் அப்பகுதியை விட்டு வெளியேறாமல் காட்டுப் பகுதியில் சுற்றித் திரிகின்றன. இதனால், கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்லவும், தோட்டங்களில் கட்டி வைக்கவும் அச்சமாக உள்ளது. ஊத்துக்குளி பகுதியில் சமீபகாலமாக தெருநாய்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்து, ஆடு, மாடு, கன்றுகளைத் தாக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்கின்றன,” என்றனர்.
இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க திருப்பூர் மாவட்டக் குழுத் தலைவர் குமார், கலெக்டருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில், ‘ஊத்துக்குளி ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் தலையிட்டு, அப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் நாய்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த கால்நடைகளுக்கு சந்தை மதிப்பில் இழப்பீடு வழங்கவும், காயமடைந்த கன்றுக்குட்டிக்கு உயர்தர சிகிச்சை கிடைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியுள்ளார்.