UPDATED : நவ 18, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
திருப்பூர்: ‘நகர்ப்புற பெண்கள், அரசு மானியத்துடன் வீட்டு மாடித்தோட்டம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்,’ என, தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒருங்கிணைந்த தோட்டக்கலை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், ‘வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டு தோட்டம்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதில், வீட்டு மாடித்தோட்டம் அமைக்க 50 முதல் 75 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதன் வாயிலாக, நஞ்சில்லா காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்து, குடும்பத்தின் ஊட்டச்சத்து தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதுடன், கூடுதல் வருமானமும் பெறலாம்.
ஒரு தொகுப்பில், 6 செடி வளர்ப்பு பைகள், தென்னை நார் கட்டிகள், 6 வகை காய்கறி விதைகள், உயிர் உரங்கள், வேப்ப எண்ணெய், மண்புழு உரம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும். இதுதவிர, 100 சதுர அடி பரப்பில் நிழல்வலைக் குடில் அமைக்க 50 சதவீத மானியமும், தக்காளி, கத்தரி, வெண்டை, கீரை, கொத்தவரை, மிளகாய் உள்ளிட்ட 6 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்புக்கு 75 சதவீத மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள், ஆதார் அட்டை நகலுடன் தங்கள் பகுதி தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம். https://tnhorticulture.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.