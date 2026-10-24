விதை நெல் உற்பத்தி செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு! சம்பா பருவ தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க நடவடிக்கை
விதை நெல் உற்பத்தி செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு! சம்பா பருவ தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
உடுமலை: அமராவதி பாசன பகுதிகளில், சம்பா பருவத்தில் அதிகளவு விதை நெல் உற்பத்தி செய்ய, விவசாயிகள் மற்றும் விதைப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், என விதைச்சான்றுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்ட விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் உயிர்மச்சான்றளிப்பு உதவி இயக்குநர் மணிகண்டன் கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டம், மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால், மாவட்டத்தின் தெற்கு மற்றும் தென் மேற்கு பகுதிகள் நல்ல மழையைப் பெறும் என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை தமிழகத்தில், 21 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை, கைகொடுக்கும் என விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பிரதான நீர் ஆதாரங்களாக உள்ள அமராவதி அணை, திருமூர்த்தி அணை மற்றும் உப்பாறு அணை ஆகியவற்றுக்கு, மேற்கு தொடர்ச்சிமலைப்பகுதிகள் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளாக உள்ளதால், தற்போதைய வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் அதன் வாயிலாக வரும் ஒடைகளின் நீர்வரத்து மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில், குறுவை நெல் சாகுபடி, அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம் போதுமான அளவு இல்லாததால் முழுமையாக கைவிடப்பட்டது. எனவே, நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள், வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் அமராவதி பாசனத்தையே பெருமளவு நம்பியுள்ளனர்.
நடப்பு சம்பா பருவத்தில், அமராவதி பாசனத்தினை ஆதாரமாகக்கொண்டு சுமார், 9,400 ஹெக்டேர் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படும் பரப்பில் சுமார் 7, 353 ஹெக்டர் நெல் சாகுபடியானது, விதைப்பண்ணையாக அமைக்கப்பட்டு, விதை நெல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
விதை நெல் வினியோகம்
அமராவதி பாசன பகுதிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும், விதை நெல், தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
வடகிழக்கு பருவமழை அதிகரித்து, அமராவதி பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படும் சூழலில், உடனடியாக நேரடி நெல் விதைப்பு முறையை பின்பற்ற அனைத்து, தனியார் மற்றும் அரசு விதை உற்பத்தியாளர்கள் விவசாயிகளை அறிவுறுத்த வேண்டும்.
கிணறு, போர்வெல் என இறவை பாசனத்தில் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளின் தேவையை கருத்தில்கொண்டு, விதை விநியோகம் மற்றும் வறட்சியை தாங்கும் தொழில்நுட்பங்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
அமராவதி பாசனத்தில், உடுமலை, மடத்துக்குளம், தாராபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சம்பா பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெல், தரமான, திரட்சியான அதிக மகசூல் கிடைக்கிறது.
மேலும், பிற ரகக் கலவன் ஏற்படுவற்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளதால், நெல் சாகுபடி பரப்பில் சுமார், 80 சதவீதம் நெல் விதைப்பண்ணையாக பதிவு செய்யப்பட்டு, தரமான சான்று பெற்ற விதைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
எனவே, அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு விதை உற்பத்தியாளர்கள், தற்போதைய சம்பா பருவத்தில், அதிகளவு விதை நெல் உற்பத்தி செய்ய கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தவறினால், அடுத்த குறுவை மற்றும் சம்பா பருவத்திற்கு, நெல் விதைத்தேவையை பூர்த்தி செய்வது மிகவும் கடினமாக மாறிவிடும்.
விதை உற்பத்தியாளர்கள் விதை தரத்தில் எவ்வித குறைபாடும் இல்லாமல், தரமான விதைகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்.
இதற்கு, திருப்பூர் மாவட்ட விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் உயிர்மச்சான்றளிப்புத் துறையின் வாயிலாக, உரிய தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தார்.