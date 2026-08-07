ஓட்டு கேட்டு நுழைய முடியுமா? கவுன்சிலர்கள் கதறல்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:53 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
திருப்பூர்:திருப்பூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பல்வேறு கட்சி கவுன்சிலர்களும் அடிப்படைப் பிரச்னைகள் குறித்து காரசாரமாகப் பேசினர்.
நான்கரை ஆண்டாக வெறுமனே பேசித்தான் வருகிறோம். அடுத்த தேர்தலில் ஓட்டு கேட்டு வார்டுக்குள் போகவே முடியாது என ஆவேசப்பட்டனர்.
அன்பகம் திருப்பதி (அ.தி.மு.க): வரிப் பிரச்னையை மக்கள் மறந்துட்டாங்கனு நினைக்காதீங்க! வெறுமனே ஆய்வு, ஆலோசனை, படம் போடுறதெல்லாம் போதும்; நிஜமான நடவடிக்கை வேணும். ஆரம்ப சுகாதார மையத்தை மாத்திட்டதால் கர்ப்பிணிகள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க.
நாகராஜன் (த.வெ.க): நாலு குப்பை வாகனத்துல மூணு பழுதாகி நிக்குது. கவுன்சிலர் புகார் சொன்னா கண்டுக்கிறதில்ல!
பதவிக்காலமே முடியப்போகுது
ரவிச்சந்திரன் (இந்திய கம்யூ): நான்கரை ஆண்டா என்னதான் செஞ்சோம்னே தெரியல. பேசிப் பேசியே காலம் போச்சு. ஓராண்டா குப்பை பிரச்னையைப் பேசியும் எந்தப் பயனும் இல்ல; நம்ம பதவிக்காலமே முடியப் போகுது!
சாந்தாமணி (ம.தி.மு.க): நகராட்சியா இருந்தப்பவே குழாய் இணைப்புக்குக் கூடுதல் வரி வாங்குனீங்க. இப்ப பாதாள சாக்கடைக்கும் டிபாசிட் கேட்டா எப்படி? 30 ஆண்டா பாறைக்குழியை மட்டுமே நம்பி இருக்கோம்; மாற்று வழிய யோசிக்கவே இல்ல.
கோவிந்தராஜ் (மண்டலக் குழுத் தலைவர்):தேவையில்லாத விதிகளைச் சொல்லி, மிரட்டி இஷ்டத்துக்கு வரி வசூலிக்கும் அதிகாரிகள் மேல கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும். அப்பதான் மத்தவங்களுக்குப் பயம் வரும்.
பணி முடிக்காதவருக்கு மீண்டும் டெண்டர்
குணசேகரன் (பா.ஜ): என் வார்டுல ஏற்கனவே எடுத்த பணியை முடிக்காத கான்ட்ராக்டருக்கே மீண்டும் 4 டெண்டர் கொடுத்திருக்காங்க! இப்படியிருந்தா வேலை எப்படி நடக்கும்?
செந்தில்குமார் (காங்): மன்றத்துல நாம தீர்மானம் போட்டா, அதிகாரிகள் வெளியே அதை மீறி வசூல் வேட்டை நடத்துறாங்க. மக்களை இப்படிக் கசக்கிப் பிழியாதீங்க! திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு எம்.பி, எம்.எல்.ஏ நிதியைப் பயன்படுத்தலாம்.
சேகர் (அ.தி.மு.க):என் வார்டுல 5 மாசமா ரோட்டை தோண்டிப் போட்டுட்டுப் போய்ட்டாங்க. வீட்டு வாசலையே இடிச்சு வச்சிருக்காங்க. வாசல்ல நிப்பாட்டுற வண்டி எல்லாம் திருட்டுப் போகுது. ரோடை போடலனாலும் பரவாயில்லை, வீட்டு வாசலையாவது சரி பண்ணிக் கொடுங்க!
ஏழைகள்னா இளக்காரமா?
மணிமேகலை (மா.கம்யூ):ஏழைங்கன்னா இளக்காரமா? கட்டாயப்படுத்தி வரி வாங்குறீங்க, நோட்டீஸ் ஒட்டுறீங்க. ஆனா பெரிய ஆட்களைக் கண்டா விலகிடுறீங்க! தெருவிளக்கு போடல; குடிநீர் தொட்டி வளாகத்துல ஆள் இல்லாததால் மரங்களை வெட்டி கடத்துறாங்க.
கண்ணப்பன் (அ.தி.மு.க): 4 மாசமா குறுக்குத் தெருவுல ரோடு பணி முடங்கிக் கிடக்கு. கட்டணம் கட்டியும் மின் கம்பங்களை மாற்றல. வரிப் பிரச்னைக்குத் தீர்வு காணலைனா மக்கள் வரி செலுத்தா போராட்டம் நடத்துவாங்க.
கோவிந்தசாமி (மண்டலத் தலைவர்):
திருப்பூர் ஏற்றுமதி மூலமா மத்திய அரசுக்கு அதிக வருவாய் போகுது. திருப்பூர் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு சிறப்பு நிதி தரணும். இந்த நிலைமை நீடிச்சா, அடுத்த கவுன்சில் வந்தாலும் பிரச்னை தீராது!