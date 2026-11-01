‘ரேஷன் அரிசியை வேக வைக்க முடியல’ கிராம சபாவில் கலெக்டரிடம் மூதாட்டி புகார்
‘ரேஷன் அரிசியை வேக வைக்க முடியல’ கிராம சபாவில் கலெக்டரிடம் மூதாட்டி புகார்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
பல்லடம்: ‘ரேஷன் அரிசி கொட்டை கொட்டையாக இருக்கிறது. வேக வைக்க முடியவில்லை,’ என, பருவாய் கிராமத்தில் நடந்த கிராமசபா கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கலெக்டரிடம் மூதாட்டி ஒருவர் முறையிட்டார்.
உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, பல்லடம் ஒன்றியம், பருவாய் கிராமத்தில் நடந்த கிராம சபா கூட்டத்துக்கு, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மூதாட்டி ஒருவர் பேசுகையில், ‘ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் அரிசி கொட்டை கொட்டையாய் உள்ளது. நாங்கள் ரேஷன் அரிசியைத்தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதனை சமைக்கவே முடிவதில்லை. வேக வைக்க முடிவதில்லை. எனவே, நல்ல அரிசியாக வழங்க வேண்டும்,’ என்றார்.
இதேபோல், பருவாய் ஊராட்சியில், அத்திக்கடவு குடிநீர் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் வருகிறது. இதனால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ளது. எனவே, குடிநீர் வினியோகத்தை சீராக்க வேண்டும் என, முதியவர் ஒருவர் கோரிக்கை வைத்தார்.
ரேஷன் அரிசி குறித்து, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் என்றும், குடிநீர் வினியோகம் தொடர்பாக, ஊராட்சிகள் தோறும் நானே நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, சீரான விநியோகம் நடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கலெக்டர் உறுதி அளித்தார். ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குனர் வாணி ஈஸ்வரி, மகளிர் திட்ட இயக்குனர் மதுரா, ஆர்.டி.ஓ., சிவப்பிரகாஷ் மற்றும் உதவி இயக்குனர்கள் சதீஷ்குமார் கமலக்கண்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.