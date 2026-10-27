மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை முன் வடிகால் பணி விரைவில் முடியுமா?
மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை முன் வடிகால் பணி விரைவில் முடியுமா?
UPDATED : அக் 27, 2026 12:54 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:54 AM
திருப்பூர்: ‘ அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை முன் நடந்து வரும் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்,’ என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
பலவஞ்சிபாளையம் பிரிவு துவங்கி, புதுார் பிரிவு, கரட்டாங்காடு வரை நில அமைப்பில் சாலை சாய்வு தளமாக உள்ளது. இதனால், மழை பெய்யும் போதெல்லாம், தாராபுரம் – திருப்பூர் ரோட்டில், மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. குறிப்பாக, பலவஞ்சிபாளையம் பிரிவு மின்வாரிய அலுவலகத்தில் இருந்து வரும் தண்ணீர் ஐ.டி.ஐ., அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை நுழைவு வாயிலில் குளம்போல் தேங்கி வந்தது.
இதற்கு தீர்வு காண பொதுப்பணித்துறை, நெடுஞ்சாலத்துறை இணைந்து ஆழமான மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணியை ஆக. மாதம் துவக்கியது. நுழைவு வாயில் வலது புறம் பணி முடிந்த நிலையில், இடதுபுறம், 40 மீ., துாரத்துக்கு குழி தோண்டப்பட்டு, பணிகள் மந்தமாக நடக்கிறது. தற்போது, மழையும் துவங்கியுள்ளதால், மழைநீர் குழியில் தேங்குவதால், பணியை முடிக்க முடியாத சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை நுழைவு வாயிலில் ஒரு வழிப்பாதை போல் வாகனங்கள் சென்று வருவதால், பாதசாரிகள் சாலை கடந்து மருத்துவமனைக்குள் வர இடையூறு ஏற்படுவதால், மழைநீர் வடிகால் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை முன்பு மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் தாமதமாக நடப்பதால் நோயாளிகள் கடும் அவதிப்படுகின்றனர்.