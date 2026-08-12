கேரளாவுக்கு நிவாரணப்பொருள் கரம் கோர்க்கலாமா நாமும்...
கேரளாவுக்கு நிவாரணப்பொருள் கரம் கோர்க்கலாமா நாமும்...
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:55 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:55 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
திருப்பூர்:கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரித்து அனுப்பும் பணியை சேவாபாரதி மற்றும் ப்ரேரணா அறக்கட்டளை தொடங்கியுள்ளன.
இந்த அமைப்புகள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஆலப்புழா, பத்தனம்திட்டா, வயநாடு, கண்ணுார், காசர்கோடு, திருவல்லா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழையால் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏராளமான குடும்பங்கள் இயல்பு வாழ்க்கையை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சேவாபாரதி தன்னார்வலர்கள் நிவாரணக் குழுக்களை அமைத்து உணவு, உடை மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்கி வருகின்றனர்.
இந்த சேவைப் பணிக்கு துணை நிற்கும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரித்து நேரடியாக கேரளாவுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொழில் நிறுவனங்கள், வணிகர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் தங்களால் இயன்ற உதவிகளை வழங்கலாம்.
நிவாரணமாக அரிசி, கோதுமை மாவு, புதிய பெட்ஷீட், போர்வை, ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான புதிய டி-ஷர்ட், பேன்ட் உள்ளிட்ட உடைகளை வகை வாரியாக தனித்தனியாக பேக்கிங் செய்து வழங்கலாம்.
இந்தப் பொருட்களை திருப்பூர் மத்திய பஸ் நிலையம் அருகிலுள்ள ப்ரேரணா அறக்கட்டளையின் சிவாஜி மந்திர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கலாம். சேகரிக்கப்படும் அனைத்து நிவாரணப் பொருட்களும் சேவாபாரதி மற்றும் ப்ரேரணா அறக்கட்டளை மூலம் தினசரி கேரளாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு 0421-2214222, 89252 27193, 98942 11005 ஆகிய எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்.