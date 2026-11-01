தடை விதித்த உங்களால் என்.ஓ.சி., தர முடியுமா? இனாம் நில விவசாயிகள் சரமாரி கேள்வி
தடை விதித்த உங்களால் என்.ஓ.சி., தர முடியுமா? இனாம் நில விவசாயிகள் சரமாரி கேள்வி
ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
பல்லடம்: கரைப்புதுார் ஊராட்சி, அல்லாளபுரம் அரசுப் பள்ளியில், இன்று (நவ.,1), கிராம சபா கூட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற இனாம் நில விவசாயிகள், அதிகாரிகளிடம் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பினர்.
விவசாயிகள் பேசியதாவது:
கரைப்புதுார் கிராமத்தில் உள்ள, 650 ஏக்கர் நிலங்களை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தி வருகிறோம். உரிய பட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் வைத்துள்ள போதும், ஹிந்து அறநிலையத் துறையால் மேற்கூறிய நிலங்கள் பூஜ்ஜிய மதிப்பு செய்யப்பட்டன. இதனால், நிலங்களை விற்பனை செய்யவோ, வங்கி கடன் உள்ளிட்ட பிற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தவும் முடியாமல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்.
இன்றுவரை இப்ப பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. கிராமசபா கூட்டங்களில், அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்து வருகின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்காமல் இங்கிருந்து செல்ல மாட்டோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் ஆவேசமாக பேசினர்.
முன்னதாக, ஆவணங்களை சரி பார்க்காமல் நான் பத்திரப்பதிவுக்கு தடை விதித்தது ஏன்? என, அறநிலையத்துறை, பதிவுத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர். இனாம் நில பிரச்னைக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தாமல், இழுத்தடிப்பதை ஏற்க இயலாது. கலெக்டர் தலைமையில், அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்கும்படியாக சிறப்பு கிராம சபா கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றனர். இதற்கு ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்று கூறிய அதிகாரிகள், இரண்டு வாரத்துக்குள் சிறப்பு கிராம சபா கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும் என உறுதி அளித்தனர்.