புற்றுநோய் இருளில் தவிக்கும் உயிர்களுக்கு ஒளியேற்றுகிறது திருப்பூர் சிகிச்சை மையம்
புற்றுநோய் இருளில் தவிக்கும் உயிர்களுக்கு ஒளியேற்றுகிறது திருப்பூர் சிகிச்சை மையம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
பின்னலாடைத் தொழிலால் உலகப்புகழ் பெற்ற திருப்பூரில், வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வசிக்கின்றனர். தொழில் வளர்ச்சிக்கு இணையாக, காற்று, நீர் மாசுபாடு, முறையற்ற உணவுப் பழக்கம், புகையிலை மற்றும் குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு ஆகியவை பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. இத்தகைய காரணிகளால் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இச்சூழலில், திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் தமிழக அரசு, மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி மற்றும் ரோட்டரி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இணைந்து புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தை அமைத்துள்ளன. 60 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் அமையவுள்ள இம்மையத்தின் முதல் தளப் பணிகள் முடிந்துள்ளன. முதல்கட்டமாக ரூ.30 கோடி மதிப்பில் நவீன கதிர்வீச்சு சிகிச்சை இயந்திரங்கள் மூலம் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
நோயாளிகள் பயன்
டாக்டர் சுரேஷ்குமார், புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவர், திருப்பூர் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை:
சிகிச்சை மையம் தொடங்கப்பட்ட கடந்த 6 மாதங்களில், திருப்பூர் மட்டுமின்றி கோவை, கரூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1,200-க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர். வாய், நாக்கு, உணவுக்குழாய், நுரையீரல் புற்றுநோய்களுக்கு புகையிலைப் பயன்பாடும், புகைப்பிடித்தலும் முக்கியக் காரணங்களாக உள்ளன. குடல் புற்றுநோய்க்கு உடல் பருமன், ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, தவறான உணவுப் பழக்கம் போன்றவை காரணமாக அமைகின்றன. இரைப்பை புற்றுநோய்க்கு அதிக மது அருந்துதல், தொடர் அசிடிட்டி, முறையற்ற உணவுப் பழக்கங்களும், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு குறிப்பிட்ட வைரஸ் தொற்றுகளும் காரணமாகின்றன.
கூடுதல் வசதிகள்
டாக்டர் முருகநாதன், தலைவர், திருப்பூர் ரோட்டரி மற்றும் பொதுநல அறக்கட்டளை:
ரத்தப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை வசதி ஏற்படுத்தவும், பிராக்கி தெரபி, சிடி சிமுலேட்டர் உள்ளிட்ட நவீன சிகிச்சை கருவிகளைக் கொண்டுவரவும் முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
மேலும், புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறியும் ஜினாமிக்ஸ் கருவி, ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை, லேப்ராஸ்கோப், எண்டாஸ்கோப், மொபைல் ஸ்கிரீனிங் வேன் உள்ளிட்ட வசதிகளையும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும். இதுகுறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளோம். இம்மையத்தை நாட்டின் சிறந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மையங்களில் ஒன்றாக உயர்த்துவதற்கு அவர் நம்பிக்கை அளித்துள்ளார்.
தடுப்பு வழிகள்
‘உணவில் நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள், பழங்கள், முழு தானியங்களை அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். புகையிலை, புகைப்பிடித்தல், மது, அதிக எண்ணெய் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். உடல் எடையைச் சீராகப் பராமரிப்பதுடன், தினசரி உடற்பயிற்சியையும் வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்,’ என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
-- – இன்று (நவ. 7ம் தேதி) தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தினம் --