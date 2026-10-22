கஞ்சா போதையில் ‘அட்ராசிட்டி’; மாணவியரிடம் அத்துமீறல்
கஞ்சா போதையில் ‘அட்ராசிட்டி’; மாணவியரிடம் அத்துமீறல்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:38 AM
பல்லடம்: பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்டில், நேற்று மாலை, பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்புவதற்காக, மாணவியர் சிலர், பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருந்தனர்.
கஞ்சா போதையில் தள்ளாடியபடி அங்கு வந்த வட மாநில வாலிபர்கள் இருவர், பள்ளி மாணவியரின் கையைப் பிடித்து இழுத்தனர். அச்சமடைந்த மாணவியர், அருகிலுள்ள கடைக்குள் தஞ்சமடைந்தனர். அங்கிருந்த பொதுமக்கள், போதையில் இருந்த வாலிபர்களை ‘கவனித்து’ போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அதற்கு போலீசார், ‘எதற்காக வாலிபர்களை அடிக்கிறீர்கள். பிடித்தவுடன் எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியது தானே,’ என்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
பஸ் ஸ்டாண்டில், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில், பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளது. கஞ்சா, மது போதையில் வருபவர்கள், எப்போது என்ன செய்வார்கள் என்று தெரியாத நிலை உள்ளது. கடந்த காலங்களில், பல்வேறு குற்றசம்பவங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்துள்ளன.
இதனை கருத்தில் கொண்டே, பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் போலீஸ் அவுட் போஸ்ட் அமைக்கப்பட்டது. திறப்பு விழா செய்தது முதல் பூட்டியே கிடக்கிறது. குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கட்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.