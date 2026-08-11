முதல்வரை நேரில் சந்திக்க மாநகராட்சி குழுவினர் தலைநகர் பயணம்! 'குப்பை பிரச்னைக்கு தீர்வு காண சிறப்பு நிதி தேவை'
முதல்வரை நேரில் சந்திக்க மாநகராட்சி குழுவினர் தலைநகர் பயணம்! 'குப்பை பிரச்னைக்கு தீர்வு காண சிறப்பு நிதி தேவை'
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:23 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM
திருப்பூர்:திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நிலவும் குப்பை பிரச்னைக்குத் தீர்வு காண சிறப்பு நிதி கோரி முதல்வரை நேரில் சந்திக்க, மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முடிவெடுக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகராட்சிக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. துணை மேயர் பாலசுப்ரமணியம் தலைமை தாங்கினார். ஆணையர் அமித் முன்னிலை வகித்தார்.
முன்னாள் முதல்வர்கள் படம் வைப்பது தொடர்பாக விவாதம் எழுந்தது. துணை மேயர் பேசுகையில், நகராட்சி விதிகளின்படி முன்னாள் முதல்வர்கள் படம் வைக்கலாம். 12x15 அங்குல அளவில் படம் கொடுத்தால் மாட்டிவிடலாம் என்றார். இதற்கான சிறப்புத்தீர்மானம் நிறைவேறியது.
பிரதமர் படம் அனுமதி உண்டா?
அப்போது பா.ஜ. கவுன்சிலர் குணசேகரன், பிரதமர் மோடி படத்தையும் வைக்க வேண்டும் என்றார். உடனே தி.மு.க கவுன்சிலர் முத்துக்கிருஷ்ணன், சட்டசபையிலேயே பிரதமர் படம் இல்லை. மாநகராட்சியில் வைக்க அனுமதி இருக்கிறதா? எனக் கேட்டார். விதிமுறைகளைப் பார்த்துச் சொல்கிறேன் என்றார் துணை மேயர்.
சொத்து வரிகுறையுமா?
சொத்து வரி உயர்வு பற்றி விவாதம் எழுந்தது. திருப்பூரில் சொத்து வரி மிகவும் அதிகம். அதைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாளாக உள்ளது.
அ.தி.மு.க குழுத் தலைவர் அன்பகம் திருப்பதி பேசுகையில், கடந்த ஆண்டே தீர்மானம் போட்டு அரசுக்கு அனுப்பினோம். பதில் இல்லை. இப்போது புதிய அரசு உள்ளது. மீண்டும் தீர்மானம் போட்டு அனுப்பலாம் என்றார். மற்ற கவுன்சிலர்களும் அதை ஆமோதித்தனர். இதையடுத்து சொத்து வரியைக் குறைக்க வலியுறுத்தி சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேறியது.
பற்றியெரியும் குப்பை பிரச்னை
திடக்கழிவு மேலாண்மை பற்றி விவாதம் எழுந்தது. நகர் முழுவதும் குப்பைகள் தேங்கி நிற்கின்றன. பல இடங்களில் குப்பையைக் கொளுத்தி விடுகிறார்கள். இதனால் மக்கள் கடும் அவதியில் உள்ளனர்.
கவுன்சிலர்கள் பேசுகையில், மாநகராட்சி நிதியை வைத்து குப்பையை எதுவும் செய்ய முடியாது. மத்திய, மாநில அரசிடம் சிறப்பு நிதி கேட்க வேண்டும் என்றனர். பா.ஜ. கவுன்சிலர் குணசேகரன் பேசுகையில், ''துாய்மை இந்தியா திட்டத்தில், ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரம் கோடி நிதியுதவியை மத்திய அரசு வழங்குகிறது; இதை மாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பது கடமை. இதை மாநகராட்சி நிர்வாகம், மாநில அரசிடம் கேட்டுப்பெற வேண்டும்'' என்றார். இதற்கும் சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகராட்சியின் உண்மையான நிலையை எடுத்துச் சொல்லி, சிறப்பு நிதி பெற முதல்வர் மற்றும் துறை அதிகாரிகளை இரண்டொரு நேரில் சந்திக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக சிறப்புக்கூட்டம் நடத்தி, அனைத்துக்கட்சி கவுன்சிலர்கள் அடங்கிய சிறப்புக்குழு ஏற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது.
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திருப்பூர் மாநகராட்சி கூட்டம் துணை மேயர் பாலசுப்ரமணியம் தலைமையில் நடந்தது. கமிஷனர் அமித் மற்றும் கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர்.