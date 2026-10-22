‘கிராப்ட்’ காகித விலை மீண்டும் உயர்வு அட்டை பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கண்டனம்
‘கிராப்ட்’ காகித விலை மீண்டும் உயர்வு அட்டை பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கண்டனம்
UPDATED : அக் 13, 2026 08:42 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:36 PM
திருப்பூர்: வேலை நிறுத்த போராட்டம் முடிந்து, 48 மணி நேரத்தில், ‘கிராப்ட்’ காகித விலை, டன்னுக்கு, 1000 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதால் , அட்டை பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
மூலப்பொருள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, 9, 10ம் தேதிகளில் வேலை நிறுத்த போராட்டமும் நடத்தினர். போராட்டம் முடிந்து, இரண்டு நாட்களே ஆன நிலையில், ‘கிராப்ட்’ காகித விலை மீண்டும், ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. இதேநிலை தொடர்ந்தால், உற்பத்தியை தொடரவே முடியாது; காகித ஆலைகள், கிராப்ட் காகித விலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
குறுகிய இடைவெளியில், டன்னுக்கு, 9,000 ரூபாய் விலை உயர்ந்துள்ளது, தொழிலுக்கே பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு, ‘கிராப்ட்’ காகித விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
‘கிராப்ட்’ காகிதம் விலை, 2020ம் ஆண்டில், ஆறு மாதங்கள் வரை, 6 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்தது. தற்போது, இரண்டரை மாதங்களில், 9 ஆயிரம் ரூபாய் வரை, ஒரு டன்னுக்கு விலை அதிகரித்துள்ளது. இதேநிலை தொடர்ந்தால், அட்டை பெட்டி தயாரிப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்று பலரும் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
அட்டை பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில், ‘மிகக்குறுகிய இடைவெளியில், ஒரு டன்னுக்கு, 9 ஆயிரம் ரூபாய் விலை உயர்ந்துள்ளது. காகித மில்கள் கூட்டாக பேசி, காகித விலையை தாறுமாறாக உயர்த்தி வருகின்றன. மூலப்பொருளுக்கு தட்டுப்பாடு என்றால், உற்பத்தியை நிறுத்தி வைக்கலாம்; மாறாக, அதை ஒரு காரணமாக கூறி, வாராவாரம் விலை உயர்த்தப்படுகிறது. ‘கிராப்ட்’ காகித விலையை, 3 மாதத்துக்கு ஒருமுறை மட்டுமே நிர்ணயம் செய்ய திட்டமிட வேண்டும். தமிழக அரசு, காகித ஆலைகளின் ஏற்றுமதி மற்றும் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்,’ என்றனர்.