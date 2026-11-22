நாய்கள் கடித்து ஆடுகள் உயிரிழப்பு கால்நடை வளர்ப்போர் அச்சம்
நாய்கள் கடித்து ஆடுகள் உயிரிழப்பு கால்நடை வளர்ப்போர் அச்சம்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:25 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:20 PM
ஊத்துக்குளி: ஊத்துக்குளி அருகே சர்க்கார் கத்தாங்கண்ணி கிராமம், பாப்பம்பாளையம் நீலக்காடு பகுதியில் தெருநாய்கள் கடித்து ஆடுகள் தொடர்ந்து உயிரிழந்து வருவது, கால்நடை வளர்ப்போர் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பாப்பாத்தி, கால்நடை வளர்ப்பை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டுள்ளார். கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் இவரது ஆட்டை நாய்கள் கடித்துக் கொன்றன. கடந்த வாரம் மற்றொரு ஆட்டை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். இதுகுறித்து ஊத்துக்குளி போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் அவரது மற்றொரு ஆட்டை தெருநாய்கள் கடித்துக் கொன்றன. அடுத்தடுத்து ஆடுகளை இழந்ததால் பாப்பாத்தி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே தெருநாய்கள் கால்நடை வளர்ப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. நாய்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், அவை கடித்து உயிரிழக்கும் கால்நடைகளுக்கு சந்தை மதிப்புக்கு ஏற்ப இழப்பீடு வழங்கவும் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், போராட்டங்கள் நடத்தியும் உள்ளோம். ஆனால், உள்ளாட்சி நிர்வாகம் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளது’ என்றனர்.