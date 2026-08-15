தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ காவிரி, பயிர்க்கடன் விவகாரம்: அ.தி.மு.க. ஆர்ப்பாட்டம்

காவிரி, பயிர்க்கடன் விவகாரம்: அ.தி.மு.க. ஆர்ப்பாட்டம்

காவிரி, பயிர்க்கடன் விவகாரம்: அ.தி.மு.க. ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 09:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 09:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருப்பூர், ஆக. 15–

மேகதாது அணை, காவிரி நீர், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரத்தில் த.வெ.க. அரசைக் கண்டித்து திருப்பூரில், அ.தி.மு.க.வினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

ஒருங்கிணைந்த திருப்பூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில், குமரன் சிலை அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயலாளர்கள் சிவசாமி, வேல்குமார் சாமிநாதன், செல்வகுமார் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பேசினர்.

முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா தலைமை தாங்கிப் பேசுகையில்,‘‘மேகதாது அணை கட்ட வாய்ப்பு இருந்தும், தமிழக அரசு வாய் திறக்காமல் இருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும், கரை சேர்க்க வேண்டுமென, முதல்வர் விஜய் நினைக்கிறார். தமிழக மக்கள் நிலை குறித்து கவலைப்படவில்லை. அ.தி.மு.க., சார்பில், காவிரி ஆணையத்தையும், ஒழுங்காற்று முறையை பெற்றுத்தந்திருக்கிறோம். அந்த உரிமையை பெற்றுத்தந்தால் போதும். முக்கிய பிரச்னை வரும் போது, மக்களை திசை திருப்ப, ‘ரீல்ஸ்’ வெளியிடுகின்றனர்,’’ என்றார். 

காங்கயம் எம்.எல்.ஏ., நடராஜ், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜயகுமார், மகேந்திரன் மற்றும் நடராஜன், மாநில மகளிர் அணி இணை செயலாளர் கவிதா, ஜெ. பேரவை செயலாளர் லோகநாதன், செய்தி தெடர்பாளர் பொங்கலுார் மணிகண்டன், பகுதி செயலாளர்கள் அன்பகம் திருப்பதி, கண்ணப்பன், கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும், காவிரியில் தமிழகத்துக்கான தண்ணீரை பெற்றுத்தர வேண்டும், முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர். ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளை சேர்ந்த மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சியினர் பங்கேற்றனர்.

–––

2 படங்கள்– 4 காலம், செய்தி 4 காலம்

மேகதாது அணை, காவிரி நீர், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரத்தில் த.வெ.க. அரசைக் கண்டித்து திருப்பூரில், முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா தலைமையில், அ.தி.மு.க.வினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். மாநகர் மாவட்ட செயலாளர்கள் சிவசாமி, வேல்குமார் சாமிநாதன், செல்வகுமார், எம்.எல்.ஏ. நடராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us