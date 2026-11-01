ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு நுாற்றாண்டு தின ஊர்வலம்

ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
திருப்பூர்: ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் நுாற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, ஸ்வயம் சேவகர்கள் சீருடையுடன் பங்கேற்ற ஊர்வலம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் நுாற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடந்து வருகிறது. இதன் ஒரு கட்டமாக கடந்த 25ம் தேதியும் இன்றும் (நவ.,1) ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்கள் சீருடையுடன் பங்கேற்ற ஊர்வலம் நடைபெற்றது.
அவ்வகையில், இந்த ஊர்வலம், திருப்பூர், கொங்கு மெயின் ரோடு ஓம் சக்தி கோவில் முன்பு துவங்கியது. அதன் கோட்டத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் பழனிசாமி கொடியசைத்து ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். வெள்ளை நிற சட்டை மற்றும் காக்கி நிற பேண்ட் சீருடை அணிந்து தொண்டர்கள் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக சென்றனர். கொங்கு நகர் மெயின் ரோடில் துவங்கி, கொங்கு நகர், முத்து நகர், வ.உ.சி. நகர் வழியாக எம்.எஸ். நகரில் ஊர்வலம் நிறைவடைந்தது.
அதன்பின், எம்.எஸ். நகரில் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. சிவனடியார் திருக்கூட்டம் தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். டாக்டர் செந்தில்குமரன் முன்னிலை வகித்தார். ஷேத்திர தர்மஜாக்ரன் ப்ரமுக் ராஜசேகரன் சிறப்பரை ஆற்றினார். மாவட்டத் தலைவர் கார்மேகம் மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.