படைப்பகத்துக்காக பலியான பாரம்பரியம் சுவடில்லாமல் போன நுாற்றாண்டு வரலாறு: திருப்பூரில் ஒரு காலச்சுவடு அழிந்த சோகம்
படைப்பகத்துக்காக பலியான பாரம்பரியம் சுவடில்லாமல் போன நுாற்றாண்டு வரலாறு: திருப்பூரில் ஒரு காலச்சுவடு அழிந்த சோகம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:00 PM
திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே, நுாற்றாண்டு கால கம்பீரத்துடன் காட்சியளித்த ஆங்கிலேயர் காலத்து கட்டடம், சுவடே தெரியாமல் இடித்துத் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த 1926ல், தொழிலதிபர் விட்டல்தாஸ் சேட் என்பவரால், கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் 1.96 ஏக்கர் நிலம் தானமாக வழங்கப்பட்டது. அந்த வளாகத்தில் கால்நடை மருத்துவமனை, கால்நடை பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், நோய் புலனாய்வுப் பிரிவு ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன.
நுாற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த கால்நடை மருத்துவமனைக் கட்டடத்துக்குப் பதிலாக, அதே வளாகத்தில் பல்நோக்கு மருத்துவமனைக் கட்டடம் கட்டப்பட்டது. இதையடுத்து, பழமையான கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு, தி.மு.க. ஆட்சியில் துவங்கி, ‘முதல்வர் படைப்பகம்’ அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து, விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘தேக்கு மரத் துாண்கள், கருங்கற்களால் கட்டப்பட்ட அந்தக் கட்டடம், திருப்பூரின் கால்நடை வளர்ப்பு வரலாற்றைச் சொல்லும் காலப்பெட்டகமாக காட்சியளித்தது. ஆனால், வளர்ச்சி என்ற பெயரில், வேறு இடங்கள் எத்தனையோ இருக்க, ஒரு சிலரின் பிடிவாதத்தால், 100 ஆண்டு கால கட்டடம் இடிக்கப்பட்டது வேதனையாக உள்ளது,’ என்று ஆதங்கப்படுகின்றனர்.
நுாற்றாண்டு கட்டடத்தைப் பாதுகாத்து, கால்நடை வளர்ப்பு வரலாற்றை விளக்கும் அருங்காட்சியகமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது கால்நடைத் துறையினரின் விருப்பமாக இருந்தது. மேலும், கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள போட்டித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தின் அருகே காலியாக உள்ள கட்டடத்தில் படைப்பகத்தை அமைக்கலாம் என்ற யோசனையும் முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால், அவற்றைப் பரிசீலிக்காமல் கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களுக்கான படைப்பகம் திருப்பூருக்குத் தேவையான திட்டம்தான். அதற்காக, கால்நடை மருத்துவமனைக்காக நிபந்தனையுடன் தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலத்தின் நோக்கத்தை மாற்றுவதும், நுாற்றாண்டு பழமையான கட்டடத்தை இடிப்பதும் தான் வளர்ச்சியா? என்ற கேள்வி மக்களிடம் எழுந்துள்ளது.