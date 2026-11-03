மொபைல் போன் தொடாத மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்

UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
திருப்பூர்: காலை எழுந்ததும் மொபைல் போன், சாப்பிடும்போது விளையாட்டு, இரவு தூங்கும் வரை ரீல்ஸ் என, சிறுவர், சிறுமியர் பலரும் மொபைல் திரைக்குள் மூழ்கிக் கிடப்பது பெற்றோருக்கு பெரும் கவலையாக உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் பார்வைக் குறைபாடு, கவனச்சிதறல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளைத் தடுக்க பெற்றோரும், ஆசிரியர்களும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருப்பூர் புதுராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்களிடம் மொபைல் பயன்பாட்டைக் குறைக்க புதிய முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளனர். 330 மாணவர்கள் பயிலும் இப்பள்ளியில், கடந்த அக்.5ம் தேதி ‘நோ மொபைல் போன் யூசேஜ் சேலஞ்ச்’ என்ற பெயரில் இந்தத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இதன்படி, மாணவர்கள் வீட்டில் பெற்றோரின் மொபைல் போனைத் தொடக்கூடாது; மொபைல் போன் பார்ப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இந்தச் சவாலைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும் மின்னணு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். ஆண்டின் இறுதியில் பள்ளி ஆண்டு விழா மேடையில் சிறப்புப் பரிசும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதில், அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் 51 மாணவர்கள் மொபைல் போனைத் தொடாமல் இருந்ததாக அவர்களின் பெற்றோர் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து, அந்த மாணவர்களுக்கு மின்னணு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து தலைமையாசிரியர் மோகன் கூறுகையில், ‘‘வரும் மாதங்களில் இந்தச் சவாலில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். எங்கள் முயற்சிக்கு பெற்றோர் நல்ல ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்’’ என்றார்.