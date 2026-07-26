'கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும்'
'கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும்'
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM
பல்லடம்:''பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயைத் தடுக்கும் எச்.பி.வி. தடுப்பூசி திட்டத்தை தமிழக அரசு மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும்'' என, பல்லடம் ஈகை அறக்கட்டளை நிறுவனர் கார்த்திகேயன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயைத் தடுப்பதில் எச்.பி.வி தடுப்பூசி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தற்போது, அரசு திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிட்ட வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய பெண்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் செலவு செய்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது. நடுத்தர மற்றும் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களால் இந்த தடுப்பூசியை எளிதில் பெற முடியவில்லை.
பொதுமக்களின் நலன் கருதி, அரசு மருத்துவமனைகள் மூலமாகவும் எச்.பி.வி. தடுப்பூசியை விரிவாக வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பதுடன், அதிகமான பெண்கள் தடுப்பூசி பெற்றுப் பயன்பெற முடியும். தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் இந்தத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவது அவசியம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
பல்லடம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் சுடர்விழி கூறுகையில், தமிழக அரசின் திட்டத்தின்படி, 14 வயது சிறுமிகளுக்கு அரசு சார்பில் இலவச எச்.பி.வி. தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு மேற்பட்ட வயதினருக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி தனியார் மருத்துவமனைகளில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளலாம், என்றார்.