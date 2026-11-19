'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' :சுத்திகரிப்பு வாரிய தலைவர் பாராட்டு
'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' :சுத்திகரிப்பு வாரிய தலைவர் பாராட்டு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
திருப்பூர்: பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய தலைவர் அனுராக் மிஸ்ரா, 'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' சுத்திகரிப்பு பணியை பாராட்டினார்.
இதுகுறித்து திருப்பூர் சாய ஆலை உரிமையாளர் சங்க தலைவர் காந்திராஜன் கூறியதாவது:
மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய தலைவர் அனுராக் மிஷ்ரா, காசிபாளையம், வீரபாண்டி பொது சாயக்கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை பார்வையிட்டார். ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் தொழில்நுட்ப சுத்திகரிப்பு பணிகளை பார்த்து, வியந்து பாராட்டினார். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கருதி, இப்பணிகள் தொடர வேண்டும்.
'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' சுத்திகரிப்பில் திருப்பூர் முன்னோடியாக இருப்பதாகவும் பாராட்டினார். சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின், 200 கோடி ரூபாய் வட்டியில்லா கடனை, மானியமாக ஈடுசெய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது; இதுதொடர்பாக, அரசுக்கு பரிந்துரை செய்வதாகவும் உறுதி அளித்துள்ளார். கலவை உப்பை சுத்திகரிக்க நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்துள்ளன; தகுதியான நிறுவனங்களுக்கு விரைந்து அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.