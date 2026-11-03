குடிநீர், குப்பை மேலாண்மையில் ஊராட்சிகளுக்கு சவால்!
குடிநீர், குப்பை மேலாண்மையில் ஊராட்சிகளுக்கு சவால்!
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:56 PM
திருப்பூர்: உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டங்கள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கிராம ஊராட்சிகளில் குடிநீர் வினியோகம், குப்பை மேலாண்மைப் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண முடியாமல் நிர்வாகங்கள் திணறி வருகின்றன.
கிராமங்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான சாலை, மின்சாரம் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் முந்தைய காலங்களைவிடப் பெருமளவில் மேம்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தொழில் வளமும் விவசாயப் பரப்பும் நிறைந்த திருப்பூர் மாவட்ட கிராம ஊராட்சிகளில், குடிநீர் வினியோகமும் குப்பை மேலாண்மையும் தொடர்ந்து சவாலாக உள்ளன.
இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி முகமை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் குப்பைகளை அகற்ற கூடுதல் வாகனங்கள், நவீன இயந்திரங்கள், போதிய துாய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளனர். ஆனால், ஊராட்சிகளில் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் குறைவாக இருப்பதால், போதிய ஆட்கள் பணிக்கு வருவதில்லை. பணியில் இருப்பவர்களுக்கான பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
சொந்தமாக குப்பை அள்ளும் வாகனங்களை வாங்க ஊராட்சிகளில் நிதிப் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. இதைச் சமாளிக்க பெரும் நிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியைப் பெற முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வருவாய் அதிகமுள்ள ஊராட்சிகளில் பொது நிதியைப் பயன்படுத்தி வாகனங்கள் வாங்கவும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளாஸ்டிக்கிற்குமுற்றுப்புள்ளி
பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே மக்கும், மக்காத குப்பைகளைத் தனித்தனியாகப் பிரித்து வழங்க வேண்டும். வணிக வளாகங்கள், கடைகளில் உருவாகும் கழிவுகளையும் முறையாகக் கையாள வேண்டும்.
உணவகங்களில் சூடான உணவுகளை மெல்லிய பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களில் பார்சல் செய்வதையும், தேநீர் மற்றும் பானங்களை பிளாஸ்டிக் கவர்களில் வழங்குவதையும் முழுமையாகத் தடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு அவசியம்: குடிநீர் வினியோகமும் ஊராட்சிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக உள்ளது. பராமரிப்புக் குறைபாடு, குழாய் உடைப்பு, சீரற்ற வினியோகம் ஆகியவற்றால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, முறையான நீர் மேலாண்மையும், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடும் இருந்தால் மட்டுமே கிராம ஊராட்சிகளின் அடிப்படைப் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண முடியும். அதுவே உள்ளாட்சிகள் தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கான உண்மையான அர்த்தமாக அமையும்.