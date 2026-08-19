லிங்கமாவூர் மின் இணைப்புகளுக்கு மின் கணக்கீடு மாதம் மாற்றம்
லிங்கமாவூர் மின் இணைப்புகளுக்கு மின் கணக்கீடு மாதம் மாற்றம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
உடுமலை: தளி, லிங்கமாவூர் மின் இணைப்புகளுக்கு கணக்கீடு மாதம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
உடுமலை கோட்ட மின் வாரியம், தளி பிரிவு உதவிப்பொறியாளர் அலுவலகத்திற்குட்பட்ட, லிங்கமாவூர் பகிர்மான மின் இணைப்புகளுக்கான மின் கணக்கீடு, ஜன., மார்ச், மே, ஜூலை, செப்., மற்றும் நவ., மாதங்களில் கணக்கீடு செய்யப்படுவதிலிருந்து, நிர்வாக காரணங்களுக்காக, பிப்., ஏப்., ஜூன், ஆகஸ்ட், அக்டோபர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஜூலை மாதத்தில் கணக்கீடு செய்யப்பட்ட மின் இணைப்புகளுக்கு, ஆக., மாதத்திலும் கணக்கீடு செய்யப்படும்.
எனவே, தளி பிரிவு, லிங்கமாவூர் மின் பகிர்மானத்திற்குட்பட்ட மின் நுகர்வோர், கணக்கீடு செய்யப்பட்டதிலிருந்து, உரிய காலத்திற்குள் மின் கட்டண தொகைகளை செலுத்த வேண்டும்.
எதிர்வரும் காலங்களில், 007– லிங்கமாவூர் பகிர்மானத்திற்குட்பட்ட மின் இணைப்புகளுக்கு, பிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜூன், ஆகஸ்ட், அக்டோபர் மற்றும் டிசர்பர் மாதங்களில் கணக்கீடு செய்யப்படும் என, உடுமலை மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.