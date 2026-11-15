சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு ரயில்
சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு ரயில்
ADDED : நவ 14, 2026 09:51 PM
திருப்பூர்: சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் வசதிக்காக சென்னை – கொல்லம் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திகை மாதம் நாளை மறுதினம் (17-ம் தேதி) பிறக்கிறது. இதையொட்டி, வரும் 16-ம் தேதி முதல் 2027 ஜன. 25-ம் தேதி வரை, திங்கள் தோறும் சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (06083) இயக்கப்படும். சென்னையில் இரவு 11:50 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும். செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6:58 மணிக்கு திருப்பூருக்கும், 8:23 மணிக்கு போத்தனுாருக்கும் வரும்.
மறுமார்க்கமாக, வரும் 17-ம் தேதி முதல் 2027 ஜன. 26-ம் தேதி வரை, செவ்வாய்தோறும் கொல்லம் – சென்னை சிறப்பு ரயில் (06084) இயக்கப்படும். கொல்லத்தில் மாலை 6:45 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 11:40 மணிக்கு சென்னை சென்றடையும். புதன்கிழமை அதிகாலை 3:00 மணிக்கு திருப்பூருக்கும், 3:55 மணிக்கு ஈரோட்டுக்கும் வரும்.