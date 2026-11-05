முதல்வர் வருகை; காத்திருந்த கட்சியினர்

UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:37 AM
அவிநாசி: பெருந்துறையில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க சென்ற தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு, அவிநாசி அருகே த.வெ.க. நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் வரவேற்பு அளித்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க நேற்று தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று அவிநாசி வழியே சென்றார். முதல்வருக்கு வரவேற்பு அளிக்க பைபாஸ் ரோடு, சர்வீஸ் ரோடு பிரிவில், நிர்வாகிகள் திருநாவுக்கரசு, ஆனந்த், நவீன், ராஜேந்திரன், வினோத் உள்ளிட்டோர் மற்றும் தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் ஆளுயர மாலைகள், பூங்கொத்துகளுடன் காத்திருந்தனர்.
அதில் ஒரு சிலர் நினைவுப் பரிசுகளை வழங்க ஆவலுடன் முதல்வர் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்து நின்றனர். சரியாக 10:52 மணிக்கு முதல்வரின் கான்வாய், அப்பகுதியில் மின்னல் வேகத்தில் கடந்து சென்றது. இதனால், கட்சியினர், பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘முதல்வரின் பாதுகாப்பு கருதி, ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ‘பாய்ன்ட்’ அமைக்கப்பட்டது. அந்த இடங்களில் மட்டுமே முதல்வரின் வாகனம் நின்று செல்லும் வகையில், பயணத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. அதனால் முதல்வரின் வாகனத்தை நிறுத்த முடியவில்லை,’ என்றனர்.